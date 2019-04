Los grandes héroes y la urgencia de su participación en la política

Una de las funciones más nobles e importantes que tienen los artistas en la sociedad es la de reflejar el sentimiento de las comunidades y crear conciencia sobre la realidad que los rodea.

A propósito de esto, amigo lector, la semana pasada se inauguró la exposición de arte chicano Construyendo puentes en época de muros en el Centro de las Artes de Nuevo León, donde se exponen 60 obras de 29 artistas diferentes, que nacieron en México y se desarrollaron en Estados Unidos.

No se trata de nuevos artistas, no, es una exposición de tres generaciones, hay trabajos de chicanos de los años sesenta y de los de hoy.

La idea de esta exposición es llevarla por diferentes lugares de México y que de esta forma se transmita el sentimiento de los chicanos, su lucha social y sus necesidades, además de que es importante saber que los migrantes son individuos que se desarrollan en aquellas tierras, no son nada más trabajadores del campo.

Uno de los asistentes de honor, invitado por el coleccionista Cástulo de la Rocha, fue el ex alcalde de Los Ángeles, California, Antonio Villarraigón, quien me platicó su visión sobre el futuro de los migrantes en Estados Unidos.

En su opinión todas esas personas que llegan a trabajar y a construir, el país (Estados Unidos) debería abrazarlos, celebrarlos, no castigarlos de la manera que lo hace Trump.

Esta exposición de arte chicano es para levantar la conciencia entre los pueblos, somos las dos alas del mismo pájaro, el mexicano de allá y de acá, tenemos que fortalecer los lazos.

El ex alcalde es un activista defensor de los migrantes desde que tenía 15 años, inició su labor al lado de César Chávez, y piensa que en no más de cinco años se podrá conseguir una reforma migratoria aceptable, porque la demografía se impondrá por encima de la política, y los millones de migrantes tendrán voz y voto para cambiar lo que sea necesario.

Pero en opinión de Villarraigón, los mexicanos tienen el problema de estar desencantados de la política, de la participación democrática.

El ex alcalde piensa que el problema es que los mexicanos que migran son en su mayoría pobres y con poca educación, de manera que no creen en la política y nunca participan en ella, no entienden que si no votan, nadie los va a escuchar y respetar, de manera que ese es uno de los aspectos culturales que hay que cambiar.

El problema es que hay que cambiar la mentalidad de los mexicanos desde México, porque, dice, los migrantes llegan pensando que la política está llena de corrupción y que no vale la pena participar en ella, porque es lo que han visto durante muchos años en sus pueblos.

El tema de los migrantes está más actual que nunca, mexicanos y centroamericanos van en busca de una mejor vida, pero se les recibe injustamente… El nuevo director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Roberto Valdovinos, es categórico cuando dice: "Los migrantes sostienen a Estados Unidos con su trabajo y a México con sus remesas. Deberían ser héroes".

Entre sus pendientes está el de organizar a la comunidad mexicana, escucharla y evaluar sus problemas sociales, económicos y legales, se trata de un esfuerzo que no se ha hecho en 20 años.

El fenómeno de la migración tiene muchas causas, no se trata nada más de la falta de oportunidades, se trata también de que la economía en Estados Unidos está organizada para pagar a bajo costo el trabajo.

Está claro que el beneficio es para las dos naciones, se trata de "las dos alas del mismo pájaro", como dice Villarraigón, estamos hablando de los héroes de nuestro tiempo.

Por eso merecen mejor trato, mejores condiciones y sin duda, mejor vida aquí y allá… o usted, ¿qué opina?





