Sector privado y gobierno crearán comité para revisar acero importado

Eduardo de la Rosa

La petición de Estados Unidos para eliminar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio es que México contara con esquemas más agresivos de verificación de estos productos procedentes de China y así evitar la triangulación, por lo que el gobierno federal y el sector privado mexicano conformarán un nuevo comité de monitoreo, afirmó la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum).

En entrevista con MILENIO, el presidente del organismo, Ramón Beltrán Arellano, indicó que la Secretaría de Economía será la encargada de este comité y señalará su integración a detalle, pero adelantó que por lógica debe contar con representantes tanto del sector del acero como miembros del área del aluminio.

“Se busca crear un comité o es como se le puede llamar de momento, aún no se ha instaurado, pero es un comité de vigilancia que va a estar monitoreando las exportaciones y a su vez las importaciones que tengan un carácter explosivo o injustificable”, aseguró el representante de Canalun que pertenece a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Explicó que esta nueva comisión tendrá la tarea de que la relación comercial con Estados Unidos tenga un crecimiento orgánico o natural, “entonces lo que no queremos es que México se convierta en un patio trasero, que México no contribuya a la triangulación y de esta manera este comité de vigilancia, tendrá que actuar rápidamente”.

“Es decir que haya una revisión de los aranceles en materia de aluminio para que aquellos productos que son muy sensibles a la triangulación no lleguen a México con subsidios del bloque asiático, y en un primer momento dañen a la economía nacional y en un segundo dañe la relación y el voto de confianza que tenemos con EU”, afirmó.

Arellano señaló que se encuentran a la espera de que la Secretaría de Economía les haga el llamado para conformar el comité. “No debe de tardar mucho más tiempo de una semana que esto se pueda dar, entonces el comité es un tema que está a días u horas que se tenga que convocar por parte de la autoridad”.

Expuso que está comisión es totalmente nueva, “pensamos que tendrá que tener la capacidad de poder analizar e identificar la información que tiene que ver con las importaciones. Es un comité diferente a lo que conocemos, no es un cuarto de junto, no es para negociar, es para cuidar que no haya importaciones desmedidas”.

GGA