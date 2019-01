Más que una estrella de TV, ella es una fructífera empresaria mundial

Frida Lara

El escritor Umberto Eco decía que la televisión se nos aparece como algo semejante a la energía nuclear, ya que ambas solo pueden canalizarse a base de claras decisiones culturales y morales. Sin embargo, las buenas decisiones empresariales también influyen profundamente para que éste sea el medio ideal para mostrar a exitosos empresarios, tal es el caso de la joven de 21 años, Kylie Jenner.



La media hermana menor de la controversial Kim Kardashian ha levantado una de las más prolíferas empresas de la industria cosmética: Kylie Cosmetics, empresa creada en 2015 cuyo valor estimado por Forbes asciende a casi 800 millones de dólares tan solo en el primer semestre del año pasado. Jenner posee 100 por ciento de las acciones de la empresa y su fortuna está valorada en 900 millones de dólares.



La joven empresaria es el claro ejemplo de cómo aprovechar la fama y hacerla una marca propia, incluso ella misma ha dicho que es increíble, pues le da acceso fácil a sus fans y clientes. Saltó a la fama a la edad de 10 años en el programa Keeping Up With the Kardashians, donde participó toda su familia y fue transmitido en más de 160 países.



En una entrevista concedida a Forbes, Jenner reveló que cada integrante de su familia tenía un plan para ganar dinero, desde juegos móviles, modelaje y hasta calcetines. Sin embargo ella siempre dijo sentirse a la deriva.



“Luché para encontrar algo que hacer por mi cuenta (...) Desde que estaba en sexto grado, usaba una sombra de ojos morada. Usé el maquillaje para ganar confianza en mí misma, particularmente en mis labios, quería que fueran más grandes", dijo.



Y así, la menor de la familia transformó su herramienta de confianza en un imperio dentro de la industria cosmética.



Pese a que ha sido el reflector de múltiples escándalos relacionados con su vida personal, hay uno en particular que tiene que ver con sus finanzas, pues ocupó la portada de la revista Forbes en julio de 2018 que la consideró la millonaria más joven, hecha por sí misma.



Diversos lectores argumentaban que Jenner, al nacer en una familia acomodada cuyo padre fue conocido como medallista olímpico y presentador de tv y una madre que al enviudar de un exitoso abogado ya poseía una fortuna de 100 millones de dólares al momento de contraer nupcias con Bruce Jenner (hoy Caitlyn), no era merecedora del título por no conocer lo que es empezar un imperio desde cero.



Pero el representante de la publicación dijo que Jenner fue merecedora del título no por sus antecedentes familiares y exposición mediática, sino porque fue calificada con base en las ganancias de su compañía y en el valor de la empresa que fundó, por eso ahora esperan que se convierta en la millonaria más joven de todos los tiempos.





800 Millones de dólares es el valor de mercado que tiene su empresa Kylie Cosmetics.



21 Años de vida le alcanzaron a Kylie para ser una de las personas más ricas e influyentes del mundo.