HR Ratings mantiene calificación de Pemex

Yeshua Ordaz

Luego de que Fitch rebajó la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex), HR Ratings mantuvo su evaluación y destacó que el desempeño financiero de la petrolera ha tenido retos importantes en años pasados, pero recientemente ha mostrado mayor capacidad de generación de flujo proveniente de las actividades de operación; asimismo, Moody’s Investors Service indicó que dará el beneficio de la duda a la empresa antes de hacer algún ajuste.



En un reporte, HR señaló que es importante mencionar que el actual gobierno ha mostrado más intención de apoyo a Pemex, vía el plan de fortalecimiento de la capacidad productiva, esfuerzo para reducir el robo de gasolina, mayor gasto de inversión en el presupuesto federal y compromiso ideológico hacia las empresas del Estado.



Durante su participación en el foro Energy México Oil gas Power 2019, Nymia Almeida, vicepresidenta de Finanzas Corporativas de Moody’s, dijo: "Queremos dar el beneficio de la duda a la nueva administración, tienen proyectos interesantes, principalmente de recorte de costos que ayudarán a la rentabilidad e inversión, vamos a observar ese primer semestre, ese es el plan".



No obstante, advirtió que si no se dan señales positivas, será más difícil evitar una degradación en la calificación crediticia.



Respecto a la acción de Fitch, Javier del Río, jefe de Inversiones y Relaciones de Pemex, dijo que las calificadoras son "de la mayor importancia" para la petrolera, por lo que cualquier acción se toma con mucha seriedad y en el más alto nivel.



Agregó que mantienen un diálogo fluido con ellas en términos de administrar las perspectivas, de ver los números y el desempeño del negocio.



Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que es "una mala noticia" y existe el peligro de que contamine a la deuda mexicana pública y privada, lo que llevará a tasas de interés más altas y a un impacto en la inversión.



La Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que las malas decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador son detonantes de la baja en la calificación de Pemex.



"Decisiones, como pésima integración del equipo directivo, impericia en la gestión financiera y errores en guerra antirrobo... la agravaron", escribió en Twitter, Gustavo de Hoyos Walther, presidente del organismo.



Banorte, Citibanamex y Banco Base, entre otras instituciones financieras, ven un panorama complejo.



Y ADEMÁS



BAJÓ PRECIO DE GASOLINAS EN 2018

De septiembre a diciembre de 2018 hubo un incremento en la diferencia entre el precio que pagan las gasolineras al comprar combustible en las terminales y el precio que venden al consumidor final, explicó la presidenta de la Comisión Federal de Competencia (Cofece), Alejandra Palacios, con promedios nacionales ponderados. Según el análisis “Cómo asegurar mercados competitivos de gasolinas y diésel en México”, en los ponderados nacionales el precio promedio en Terminales de Almacenamiento y Reparto, entre septiembre-diciembre de 2018, por litro bajó 80 centavos y el precio promedio en estaciones no cambió, explicó.



Con información de: Eduardo de la Rosa y Karen Guzmán.