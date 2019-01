Sucesor de Carlos Ghosn deberá reconstruir puentes

David Keohane

A medida que las especulaciones sobre el futuro liderazgo de Renault llegaban al límite en París esta semana, el sucesor de Carlos Ghosn se desempeñaba como anfitrión en una sala de recepción en uno de los teatros más antiguos del mundo.



Antes de que los actores subieran al escenario en el teatro de La Comédie Française, Jean-Dominique Senard contestó las inevitables preguntas sobre su futuro en su habitual forma cortés y diplomática de hablar suave.



“Estaría feliz de cumplir con mi deber”, dijo notablemente relajado Senard antes de dirigirse al salón para estrechar las manos de los invitados.



El ejecutivo de 65 años de edad, a quien el jueves nombraron presidente de Renault, junto a Thierry Bolloré como director ejecutivo, es el polo opuesto al energético Ghosn, un externo cuyas relaciones con el gobierno francés a menudo eran tensas.



Un miembro establecido de la élite francesa y graduado del HEC, la principal escuela de negocios del país, Senard incluso tiene el título de un conde romano, que el papa León XIII le otorgó a uno de sus ancestros.



Las credenciales del jefe saliente del fabricante de neumáticos Michelin se consideran ideales para impulsar los intereses de la automotriz francesa en la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi mientras se reconstruyen los puentes que sacudió Ghosn en Japón.



“No podrían ser más diferentes”, dijo un importante empresario en París, mientras que el periódico francés de izquierda, Libération, calificó a Senard como “el anti-Ghosn”.



Senard “es menos ostentoso y más directo que Carlos Ghosn”, dijo Franck Daout en la rama de Renault del sindicato CFDT. “Es bueno con la gente...Carlos Ghosn era una persona más fría y distante”.



“Es el yerno ideal”, dijo otra importante figura de negocios en París, y agregó con una nota de precaución que, con el conflicto en Nissan probablemente en el futuro, Senard no es alguien a quien “seguiría rápidamente a una guerra”.



Una de las cosas que tiene Senard en común con Ghosn, es que ambos pasaron gran parte de sus carreras en Michelin. Ghosn al final se llevó a Bolloré del fabricante de neumáticos para llevarlo a Renault en 2012, el mismo año en que Senard asumió el puesto de jefe de Michelin.



El cambio de guardia en Renault al parecer cerró una de las carreras más célebres en la industria automotriz con Ghosn, quien todavía está tras las rejas por cargos de mala conducta financiera en Nissan.



Después de repetidos rechazos a las solicitudes de fianza, Ghosn tuvo que firmar el miércoles su carta de renuncia desde una celda en las afueras de Tokio.



El gobierno francés, que es el mayor accionista de Renault con 15 por ciento y se esfuerza por reparar las relaciones con Nissan, considera a Senard como alguien confiable. El arresto de Ghosn expuso las divisiones dentro de la alianza que no se van a solucionar fácilmente.



Senard es cercano al ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, y cuenta con la confianza del presidente Emmanuel Macron, quien calificó a Michelin como una “empresa modelo” durante una visita a uno de sus sitios en Clermont-Ferrand, en el sur de Francia.



Durante su carrera pasó un tiempo en la gran petrolera Total y en la compañía de vidrio y materiales Saint-Gobain, que ha dejado como legado a varios miembros de la alta dirección en las empresas francesas.



Es un defensor de una ley que consagra un papel social para las empresas en Francia e introdujo su programa propio de rendición de cuentas y empoderamiento en Michelin. Pero no le da temor tomar decisiones más difíciles.



“Si necesita hacer algo, lo hace...pero siempre con empatía”, dijo Jacques Aschenbroich, director ejecutivo de Valeo, el proveedor de autopartes, quien trabajó con Senard en Saint-Gobain.



En Pechiney, el grupo de aluminio que más tarde compró Alcan, tuvo que aceptar recortes de puestos de trabajo, una experiencia que, según sus personas cercanas a él, fue formativa. También cerró fábricas en Michelin e impulsó reestructuraciones más amplias.



“Él no es débil...pero él tiene una visión social de los negocios y mis amigos en Michelin dicen que vive de acuerdo con esa visión”, dijo Daout.



Senard le dijo al diario francés Le Monde en 2017: “Nunca le preguntes al gerente de una empresa si cerrará fábricas porque si responde ‘nunca’, es mentira”.



Renault y Nissan respaldan a Senard

Renault nombró un nuevo equipo de liderazgo para reemplazar a Carlos Ghosn. Thierry Bolloré se convirtió en director ejecutivo y Jean-Dominique Senard de Michelin fue nombrado presidente.



Hiroto Saikawa, director ejecutivo de Nissan, describió a Senard como alguien a quien puede respetar y en quien puede confiar, y dice que espera mejorar la comunicación con la junta de Renault que se dañó luego de la detención de Ghosn.



Saikawa dijo que la compañía estaba lista para celebrar una reunión general extraordinaria solicitada por Renault desde abril para agregar a Senard a su junta directiva.



Su paso por Michelin



En general, se considera que Jean-Dominique Senard tuvo éxito en Michelin, a la que se unió en 2005. El precio de sus acciones subió considerablemente desde que asumió el puesto más alto en 2012.



Durante su estancia en dicha empresa, introdujo su programa propio de rendición de cuentas y empoderamiento.



Senard ya debía abandonar Michelin este verano para que Florent Menegaux, el director de operaciones de la empresa, lo reemplazara en su cargo, pero no tenía la intención de retirarse. “Él quiere estar ocupado, realmente involucrado”, dijo una persona que lo conoce bien.