Pega imputación a Huawei a cadena de suministros

El fabricante de lentes de cámara y lectores de huellas digitales con sede en Shenzhen, O-Film Tech, efectuó casi una cuarta parte de todas sus ventas, con un valor aproximado de 444 millones de dólares, para Huawei en el tercer trimestre del año pasado.



Ayer, después del golpe que le dio Estados Unidos a Huawei con 23 cargos que van desde espionaje corporativo y obstrucción de la justicia hasta fraude electrónico, el precio de las acciones de O-Film se desplomó 4.2 por ciento.



A lo largo de la enorme cadena de suministros de Huawei, que se extiende desde China y Taiwán hasta Japón, Estados Unidos y Finlandia, el impacto de la acusación formal de EU provocó que los precios de las acciones cayeran a medida que los inversores se ponían nerviosos por el futuro del gigante chino de equipos de telecomunicaciones y si ahora resultaría golpeado por una prohibición de exportación.



TSMC, que generó 565 mdd en ventas a Huawei en el tercer trimestre de 2018, según un estudio de Goldman Sachs, cayó 2.84 por ciento. Foxconn Industrial Internet, una unidad del fabricante taiwanés Hon Hai que ese trimestre logró ventas por mil 300 mdd, cayó 1.7 por ciento.



Huawei dijo que está “decepcionado” por los cargos, y que sus intentos de hablar con funcionarios de EU fueron “rechazados sin explicación”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que Washington debería detener la “excesiva represión” contra las compañías chinas y tratarlas “de manera justa y equitativa”.



Huawei, que tuvo ingresos de 100 mil millones de dólares en 2018, se puso a la defensiva por el arresto de su directora financiera, Meng Wanzhou, a finales del año pasado, acusada de engañar a los bancos sobre la naturaleza del negocio de la compañía en Irán. También lucha contra las acusaciones de que su equipo para 5G, la siguiente generación de internet móvil, no va a ser seguro.



Las acusaciones formales en Estados Unidos las dio a conocer el lunes en una conferencia de prensa Matthew Whitaker, fiscal general interino; flanqueado por Wilbur Ross, el secretario de comercio, y Christopher Wray, el director del FBI.



Whitaker dijo: “Estas son acciones muy serias por parte de una compañía que parece que utiliza el espionaje corporativo y las violaciones de sanciones no solo para mejorar sus resultados, sino también para competir en la economía mundial. Esto es algo que Estados Unidos no va a tolerar”.



Wray agregó: “Todos deberíamos estar preocupados por el potencial de que alguna empresa que tenga obligaciones con un gobierno extranjero —especialmente uno que no comparte nuestros valores— ingrese en el mercado estadunidense de las telecomunicaciones. Ese tipo de acceso podría darle a un gobierno extranjero la capacidad de modificar maliciosamente o robar información, llevar a cabo espionaje sin ser detectado o ejercer presión o control”.



Los 10 cargos relacionados con el espionaje corporativo se remontan a una disputa entre Huawei y T-Mobile USA, propiedad de la alemana Deutsche Telekom, en relación con los intentos de robar la tecnología que desarrolló para un robot de prueba de nombre Tappy.



La disputa, que se desató cuando los empleados de Huawei midieron, fotografiaron y robaron piezas de Tappy, se ventiló en un caso legal que se presentó por primera vez en 2014 y que se arregló a favor de T-Mobile en 2017, cuando Huawei recibió una multa de 4.8 millones de dólares. En la nueva acusación se alega que los ejecutivos de Huawei fomentaron activamente el robo de propiedad intelectual y ofrecieron bonos a quienes tuvieron éxito.



La decisión de Estados Unidos de revivir ese caso, así como su cabildeo contra el equipo de Huawei para el 5G y la acción para procesar a Meng, plantea la posibilidad de que se dé una prohibición para que Huawei pueda comprar componentes críticos a los proveedores estadunidenses.



Una “orden de rechazo” similar se impuso al ZTE, el rival chino de Huawei, en 2018, por denuncias de violación de sanciones, también relacionadas con Irán, provocó una pérdida de 7 mil 800 millones de yuanes.



Huawei, que emplea a 80 mil ingenieros, le solicitó a algunos de sus proveedores, como TSMC, ASE Technology de Taiwán y King Yuan Electronics, que muevan sitios a China continental, de acuerdo con Nikkei Asian Review.



Es posible que Huawei se vea obligado a reducir su plantilla laboral de 180 mil empleados, de acuerdo con algunos analistas, un posible dolor de cabeza para Pekín, ya que actualmente se preocupa por el efecto de la pérdida de puestos de trabajo en una economía en desaceleración.



La prohibición de Huawei, que también es el segundo mayor fabricante de smartphones del mundo, provocaría un efecto dominó en la cadena de suministro del sector de tecnología del mundo. Goldman Sachs presentó una lista de 70 compañías, entre ellas los grupos estadunidenses, Intel, Microsoft y AMD, que tienen exposición a Huawei.



NeoPhotonics, un fabricante de circuitos con sede en California, que obtuvo 47 por ciento de sus ingresos con Huawei en el tercer trimestre de 2018. No quiso hacer comentarios sobre si se preparaba para una prohibición.



Un analista de la cadena de suministro con sede en Hong Kong dijo que la prohibición de ZTE llevó a que los envíos cayeran a 15 millones el año pasado, en comparación con un rango de entre 50 y 60 millones. “Esto es un impacto drástico para cualquier marca porque la cadena es global”, dijo.



Una prohibición podría retrasar los lanzamientos del 5G en algunos países e interrumpir los planes de varios participantes globales. Sin embargo, eso podría estimular a los rivales clave de Huawei, Ericsson, Nokia y Samsung, de acuerdo con analistas de la industria.



Janardan Menon, analista de Liberum, dijo: “Huawei es el líder del mercado en Europa occidental y tiene una posición fuerte en el exterior. Sería difícil si los operadores creen que los gobiernos podrían prohibir su equipo o si parece que Huawei no va a poder suministrarlo. Eso sin duda beneficiaría a sus principales competidores”. _



23 Cargos le imputó EU a Huawei, que van desde espionaje corporativo y obstrucción de la justicia hasta fraude electrónico.



4.2% Caída de las acciones de la firma china O-Film Tech, que en el tercer trimestre del año pasado cerró tratos con Huawei por 444 millones de dólares.



70 Empresas expuestas a Huawei, según una lista publicada por Goldman Sachs, entre ellas los grupos estadunidenses, Intel, Microsoft y AMD.



80,000 Ingenieros forman parte de la plantilla laboral de 180 mil empleados que tiene la firma de telecomunicaciones china.



4.8 Millones de dólares sumó la multa a Huawei por medir, fotografiar y robar piezas del robot Tappy en 2017.