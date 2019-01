Muestra banca regional de EU solidez en crédito empresarial

Robert Armstrong

Los resultados del cuarto trimestre de los bancos regionales de Estados Unidos —que financian a muchas pequeñas y medianas empresas estadunidenses— revelaron una sólida economía nacional, a pesar de las preocupaciones sobre los mercados inestables, las negociaciones sobre comercio global y las desaceleraciones en China y Europa.



En los 10 bancos regionales más grandes, o “superregionales”, que tienen activos combinados de más de 2 billones de dólares, las carteras de los préstamos empresariales y de las tarjetas de crédito crecieran 6 por ciento, en conjunto, acelerándose desde principios de año y sorprendiendo a los analistas de la industria.



“Sin duda se habla mucho sobre el cierre del gobierno, el brexit, las negociaciones comerciales, todo eso… pero hasta ahora, en la economía real, no vemos eso”, dijo Kelly King, directora ejecutiva de BB&T, un banco de Carolina del Norte con un balance de 225 mil mdd.



Los préstamos comerciales de los bancos en el cuarto trimestre recibieron el impulso de mercados prácticamente congelados para préstamos apalancados y bonos de alto rendimiento, ya que las empresas del mercado intermedio recurrieron a los bancos para su financiamiento.



“La revaluación del riesgo en los mercados de capitales impulsa el negocio de nuevo a los bancos”, dijo en una teleconferencia con analistas William Demchak, presidente de PNC Financial, un banco con sede en Pittsburgh con 380 mil mdd en activos



El crecimiento total de los préstamos en los 10 bancos superregionales fue de 3 por ciento, debido a una disminución en los préstamos hipotecarios, pero los márgenes se ampliaron y la calidad de crédito se mantuvo fuerte. Los ejecutivos expresaron su optimismo de que las tendencias subyacentes persistirían en el nuevo año.



“En los resultados de los bancos regionales no hubo muchas evidencias de la recesión de la que todos están preocupados, si no hubieras escuchado que había un debate sobre la recesión, no te habrías dado cuenta por los resultados”, dijo Geoffrey Elliott, analista de bancos regionales del grupo de investigación Autonomous Research.