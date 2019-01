Fondo saudita recorta riesgo contra caída en títulos de Tesla

Richard Waters y Arash Massoudi

Arabia Saudita recortó su exposición a Tesla a menos de cuatro meses de que Elon Musk, director ejecutivo del fabricante de automóviles eléctricos, llegara a un arreglo sobre los cargos de fraude por su afirmación de que el reino estaba listo para respaldar una compra por sus directivos.



El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés) cubrió la mayor parte de su participación de 4.9 por ciento en Tesla con la ayuda de banqueros de JP Morgan Chase después del cierre de mercado del 17 de enero, de acuerdo con cuatro personas con conocimiento directo de la operación.



El arreglo significa que, aunque todavía tiene las acciones, el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita se queda con poca exposición si cae el precio. Sus ganancias potenciales también se limitan si aumenta el precio de las acciones, congelando su apuesta de 2 mil 900 millones de dólares en la compañía.



El movimiento, a través de un programa de cobertura, que se estableció este mes, marca el último giro en la relación entre Musk y el fondo estatal saudita que supervisa el poderoso príncipe heredero, Mohammed bin Salam.



“Por lo que sé, no ha habido comunicación con el PIF desde hace meses", dijo Musk en un correo electrónico al Financial Times. “Pensaba que probablemente habían vendido sus acciones. No sabemos si son propietarios de alguna”.



El FT informó en agosto que los sauditas desarrollaron una participación de 4.9 por ciento, convirtiéndose en uno de los cinco principales accionistas de Tesla. Minutos después de que el FT reveló esa inversión, Musk tuiteó que estaba a punto de arreglar una compra de Tesla, lo que provocó una crisis de varios meses que tuvo como resultado acusaciones civiles por parte de los reguladores de EU.



El jefe de Tesla más tarde afirmó que los saudíes estuvieron listos para respaldar su plan de compra, lo que le dio la confianza de declarar que tenía “financiamiento asegurado”. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a Musk de hacer “declaraciones falsas y engañosas”, lo que llevó a un acuerdo en el que el empresario pagó una multa personal de 20 mdd y acordó dejar su cargo como presidente.



El nuevo acuerdo de cobertura de los sauditas resulta muy oportuno. Un día después de que se puso en marcha, las acciones registraron una fuerte caída cuando Musk dio a conocer que Tesla iba a reducir 7 por ciento de su fuerza laboral y advirtió que se enfrentaba a un periodo “muy difícil”.



El día de la cobertura de Arabia Saudita, el precio de las acciones de Tesla cerró en 347.26 dólares, con lo que las acciones del PIF tuvieron una valoración de 2 mil 900 millones de dólares. Desde entonces, el precio de las acciones registró una caída de alrededor de 15 por ciento. Los saudíes y JPMorgan no quisieron hacer comentarios.



Las acciones de Tesla son un campo de batalla para los vendedores en corto y las personas que creen en la proyección que tiene Musk para la compañía, lo que significa que cada pieza de información —entre ellos los tuits— de la compañía o de su fundador, tiene el potencial de hacer que las acciones se muevan de forma desenfrenada. La afirmación de Musk de que tenía el respaldo total para una compra produjo un pico en el precio de las acciones de Tesla, lo que provocó grandes pérdidas para los inversores que habían apostado contra la empresa.



Se consideró a Arabia Saudita como un patrocinador improbable de Tesla al tener en cuenta su dependencia del petróleo, pero bajo el liderazgo del príncipe Mohammed, el reino busca diversificar su economía y participaciones fuera del sector del petróleo.



El FT informó anteriormente que el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita inicialmente se acercó a Musk para ofrecer la adquisición de acciones recién emitidas en la empresa, pero fue rechazado.



En su lugar, compró las acciones en el mercado abierto en abril y mayo, cuando los títulos de Tesla operaban a menos de 300 dólares. La cobertura de 347.26 dólares significa que los saudíes probablemente se benefician con su inversión. El precio de las acciones de Tesla cayó el lunes después de que el FT dio a conocer la cobertura saudita, registrando una caída hasta de 2 por ciento antes de lograr una recuperación en las operaciones de la tarde.



Musk afirmó que el fondo saudita se le ha acercado varias veces para volver privada a la empresa. Pero la SEC concluyó que “no tenía una base adecuada de hecho” para afirmar que estaba cerca de una compra y que “se confirmó el apoyo de los inversionistas”.



Más recientemente, la apuesta de alto perfil de los sauditas en Tesla se convirtió en un foco de atención sobre las consecuencias que tendría el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Cuando se le preguntó a Musk en una entrevista semanas después del incidente acerca de si el fabricante de automóviles eléctricos tomaría más inversiones de Arabia Saudita tras el homicidio, el empresario dijo que “probablemente no lo haría”.



El derivado que se utilizó para la cobertura se conoce como un collar de acciones, un instrumento hecho a la medida que es costoso de financiar pero que se ha vuelto muy popular entre los inversionistas de Medio Oriente y Asia.



Cronología





7/8/2018

El fundador de Tesla publica un tuit en el que dice que sacará a la firma de la bolsa por 420 dólares por acción.



15/8/2018

La Comisión de Bolsa y Valores de EU investiga el proceso de recompra de acciones de Tesla anunciado vía Twitter.



18/8/2018

Las acciones de la empresa de automóviles eléctricos se desploman 7 por ciento ante la investigación del regulador bursátil estadunidense.



27/9/2018

El regulador demandó ante la justicia al director ejecutivo de Tesla, acusándolo de confundir a los inversionistas al difundir varios tuits en los que afirmó que pensaba retirar a la compañía de la bolsa.



29/9/2018

El empresario Elon Musk llega a un acuerdo para abandonar la dirección del fabricante de vehículos y así evitar una demanda por fraude.

30/9/2018



La SEC anuncia un acuerdo con el fabricante de autos eléctricos Tesla y con su presidente ejecutivo por los tuits que publicó el empresario el 7 de agosto sobre un plan para sacar a la compañía de la bolsa.