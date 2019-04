Cambios en la ley pueden generar ola de huelgas: Empresarios

Alejandra Gudiño

Ante las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo que establece libertad sindical, la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) advirtió sobre el riesgo de que escalen los casos de emplazamientos a huelga en la entidad, ello por el interés de sindicatos de obtener las mejores condiciones salariales para sus agremiados y, al mismo tiempo, evitar el ingreso de nuevas centrales obreras.

Francisco Cuevas Dobarganes, dirigente de la citada agrupación industrial explicó que en el Estado de México preocupa al sector empresarial que pueda extenderse la situación laboral que se comenzó en el norte del país, pues puede convertirse en tendencia a nivel nacional.

Recordó que en el caso de Matamoros hubo más de 80 estallamientos de huelga, donde los sindicatos exigían aumentos de un 20 por ciento al salario y terminaron con el despido de más de cuatro mil trabajadores y cierre de varias maquiladoras.

Cuevas Dobarganes refirió que empresas de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Ciudad de México y Estado de México ya comenzaron a tener presiones de sindicatos que piden incrementos desmedidos de más del 20 por ciento en sueldos y prestaciones, pues temen perder la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

“Hemos visto que muchos sindicatos fuertes están aprovechando este ‘río revuelto’ para intentar meterse a las empresas, y otros, que no están legalmente constituidos, intentan poner a la gente en contra del patrón por medio de volantes para finalmente obtener algún beneficio económico por medio de la extorsión”, sostuvo el dirigente empresarial.

Ante esta situación, refirió que la UNIDEM mantiene una comunicación muy estrecha con autoridades federales y estatales; por su parte, sus empresas agremiadas han incrementado el diálogo con los trabajadores con la intención de generar las mejores relaciones laborales, reducir el riesgo de conflictos y evitar así la desestabilización en el sector industrial.

Adicionalmente, la agrupación empresarial imparte cursos y asesorías a empresas socias en Cuautitlán, Tultitlán, Atizapán, Naucalpan y Ecatepec para que se mejore la seguridad industrial y las condiciones laborales con los trabajadores.

“Nosotros no estamos en contra de mejorar las percepciones de los trabajadores pero esto debe darse de manera gradual y planificada ya que actualmente los márgenes de utilidad de las empresas son muy estrechos, y si de la noche a la mañana se incrementan los costos en, por ejemplo, un 15 por ciento, la empresa no puede repercutir eso en los precios, ya que se saldría de mercado y no tendría otro remedio más que cerrar sus puertas, tal como ya sucedió en Matamoros”, remarcó Cuevas Dobarganes.

