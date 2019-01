EU: si van contra Guaidó, “respuesta significativa”

Agencias

Washington amenazó ayer al presidente chavista, Nicolás Maduro, con una “respuesta significativa” si recurre a la violencia contra la oposición venezolana o su personal diplomático en Caracas.



John Bolton, asesor de seguridad nacional del mandatario estadunidense Donald Trump, endureció su discurso hacia Maduro cuatro días después de que la Casa Blanca respaldó a Juan Guaidó como presidente legítimo.



“Cualquier (acto de) violencia e intimidación contra el personal diplomático estadunidense, el líder democrático de Venezuela, Juan Guiado, o la Asamblea Nacional representaría un grave asalto a la legalidad y estará seguido de una respuesta significativa”, advirtió el asesor de Trump en su cuenta de Twitter que pese a haber escrito mal el apellido de Guaidó, hasta anoche no lo había corregido.



Bolton, una de las figuras más duras respecto a Venezuela en la Casa Blanca, denunció además “el apoyo de Cuba” al chavismo “y su control sobre la seguridad de Maduro y las fuerzas paramilitares”.



Aunque Maduro anunció el miércoles la ruptura de relaciones con EU y dio un plazo de 72 horas a los diplomáticos norteamericanos para abandonar el país, Washington solo ha retirado al personal no esencial de la embajada y a los familiares “por motivos de seguridad”, y no por la orden del chavista.



En esa tónica, el Departamento de Estado anunció ayer que aceptó como encargado de negocios de Venezuela en Washington a Carlos Vecchio, designado por Guaidó.



Trump, que desde que llegó al poder ha mantenido una dura postura contra Maduro y ya en 2017 dijo que se reservaba la opción militar, fue el primer líder internacional en reconocer a Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) como presidente legítimo.



El vicepresidente estadunidense, Mike Pence, telefoneó a Guaidó la noche anterior a que el opositor se proclamara presidente interino para prometerle el apoyo inmediato de Washington, y la Casa Blanca contactó a otros países, dentro y fuera del continente, para asegurarse de que seguirían sus pasos.



“Estamos aquí para urgir a todas las naciones a apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano en su intento de liberarse del Estado mafioso e ilegítimo del ex presidente Maduro”, afirmó ayer Bolton en Twitter.



Nuevas marchas



En tanto, dentro del territorio venezolano, Guaidó convocó ayer a dos manifestaciones, la primera de ellas el miércoles, para exigir a los militares que “se pongan del lado” de los ciudadanos.



En un mensaje divulgado a través de sus redes sociales, el opositor llamó a los venezolanos a “que salgan a la calle” en una “gran protesta nacional”, que se desarrollará entre las 12 y 14 horas locales, para exigir que la Fuerza Armada permita que la ayuda humanitaria que, aseguró ha gestionado, entre en el país.



“Lo vamos a hacer de manera pacífica”, pidió a sus simpatizantes, y agregó que la jornada también tendrá como objetivo continuar entregando a los uniformados el texto de una ley que sancionó la AN, que ofrece garantías a los funcionarios civiles y militares que desobedezcan a Maduro y ayuden a un cambio de gobierno.



También convocó otra manifestación el próximo sábado, sin ofrecer mayores detalles al respecto, salvó que la protesta tendrá lugar “en las calles de toda Venezuela y todo el mundo”.



Guaidó convoca estas manifestaciones el mismo día en que los detractores de Maduro, en el poder desde 2013, instaron a los militares a desconocerle y entregaron en cuarteles el texto de una polémica “ley de amnistía”, que según el chavismo alienta un golpe de Estado.



Maduro, por su parte, pasó ayer revista en varios cuarteles del centro del país, donde supervisó ejercicios militares y recibió el respaldo de cientos de soldados.



El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos.



Por ello, el antichavismo afirma que “usurpa” la presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es “ilegítimo” y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Congreso hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de varios artículos de la Carta Magna.