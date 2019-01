Guaidó, el ‘rockstar’ de la oposición

Adriana Esthela Flores

No importó que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenara medidas cautelares en su contra, incluida la prohibición de que saliera del país. Juan Gerardo Guaidó, diputado y quien es llamado por la oposición como “presidente encargado”, llegó después de mediodía con despreocupación a la sede de la Asamblea Nacional (AN).



Entró sonriendo, saludando a diestra y siniestra, tomándose selfies y grabando videos con sus compañeros diputados mientras un enjambre de fotógrafos y camarógrafos trataba de arrancarle el más mínimo gesto para multiplicarlo en antenas nacionales e internacionales.



Se sentó en su sitio de diputado presidente y empezó la sesión en la que se discutirían cuatro puntos, entre ellos el proyecto de “Ley de Estatuto que rige la transición a la democracia”, así como un proyecto para el rescate del país.



La AN, en desacato, abrió entonces el frente diplomático y permitió que el gobierno paralelo nombrara a 11 embajadores en los países que reconocieron a Guaidó como presidente: Chile, Honduras, Argentina, Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Canadá y ante el Grupo de Lima. México y Uruguay, por no reconocer al opositor, quedaron excluidos.



Siguió entonces el debate. Hubo quien dijo que, si hay algo que negociar, es el destino de Maduro.



“¿Adónde se quiere ir usted, Maduro? ¿México, Uruguay, Rusia, Cuba, Nicaragua? Escoja el camino para usted y los suyos”, sentenció el diputado Américo de Grazia.



Guaidó escribía en su celular, hacía anotaciones mientras la sesión se prolongaba. Horas más tarde, a su salida de la sede de la AN, se topó a un niño que le dijo: “Me gusta lo que estás haciendo por el país”. Consciente de las cámaras, Guaidó ajustó la corbata al pequeño. Clics multiplicados al instante. Y siguió su camino hacia su vehículo.



Solo unos metros más adelante, en la llamada “Esquina caliente”, hombres y mujeres chavistas permanecían observando y discutiendo las últimas noticias, incluidas las del autoproclamado presidente.



“Estamos viendo aquí a todos esos terroristas de la asamblea, el ‘Guayú’ ese y otros terroristas más. Este tipo es un vendepatrias y a este hombre tiene que llevarlo a prisión pa'que respete al pueblo venezolano”, se queja Luis Manuel, quien desde el primer momento saluda a propios y extraños con el apelativo “camarada”.



Y Rubén Márquez, integrante del colectivo del centro de Caracas, reconoce que el bloqueo económico, comercial y financiero le ha afectado en su abasto de alimentos y medicinas porque “estamos siendo agredidos”.



“Nosotros aplaudimos la llegada de López Obrador al poder, es el pueblo de Juárez, de Villa y Zapata y le decimos que vamos a resistir con López Obrador. López Obrador es el pueblo venezolano y estamos abrazados con la causa mexicana que lucha con la causa de la dignidad de los pueblos”, dice.



En tanto, el “Guayú” reiteró la convocatoria a la protesta de este miércoles 30 de enero. “Guayú”, el llamado “títere del imperio” que tuitea.