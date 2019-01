El país de la extraña normalidad recorrida en dos caminos

Adriana Esthela Flores

El país de los dos bandos, de las dos versiones de la historia y ahora de dos presidentes, vive en medio de una extraña normalidad a pesar de estar en el centro de una disputa internacional.



La normalidad es para muchos, como Harold, continuar enfrentando la guerra de precios que vuelve polvo su salario. La guerra es, por tanto, una batalla de todos los días.



“Se vive una tensa calma en la que esperamos que en cualquier momento pueda darse un estallido social”, dice mientras nos lleva hacia la zona de San Bernardino, donde el diputado opositor Ismael León iniciará poco antes del mediodía una campaña de entrega de la Ley de Amnistía a militares. El objetivo es sumarlos a la causa del autoproclamado presidente, Juan Guaidó.



El legislador quería que los militares recibieran el documento en sus manos, pero no obtuvo esta fotografía. Al final, dejó el papel entre las rejas mientras sus seguidores coreaban “¡Solo faltas tú!”.



Ahí está también Elizabeth Contreras, paciente de epilepsia desde hace cinco años, quien señala que debe ir a buscar en Colombia el fenobarbital que ya no encuentra en su país.



— “¿Quién es su presidente?”



—“El ciudadano Guaidó”.



Poco después de mediodía, el ciudadano Guaidó entra a la iglesia de San José, en Chacao, en medio de apretones de manos y aplausos.



Rezará, dará el saludo de paz y abrazará a su esposa, la periodista Fabiana Rosales. Más allá del templo, desde la distancia, recibirá también la bendición de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, así como la del gobierno de Australia, que lo reconocieron como presidente.



Más buenas nuevas para él: más tarde, Portugal y Holanda se sumaron a otros países europeos para exigirle al gobierno chavista que esta semana convoque a nuevas elecciones presidenciales.



En la iglesia de San José, Guaidó se arrodilla para orar antes de que concluya la misa. Atrás, un letrero en forma de ataúd reza “No más comunismo”.



Tras salir de la ceremonia en la que lo siguieron más de 20 cámaras y micrófonos –más otros 30 que aguardaban afuera, por lo menos–, Guaidó dirige una orden a los militares.



“Soldados de la patria: no disparen al pueblo”.



Y horas más tarde, anunciará dos movilizaciones masivas, una para el miércoles y otra para el sábado, con la idea de enseñar el músculo de su proyecto.



Pero en el centro de Caracas, bastión chavista, la gente lleva su propia movilización. El equipo de motorizados Félix de Roca decidió patrullar las calles para resguardar la seguridad y respaldar al presidente que resultó electo en los comicios del 20 de mayo pasado.



“Aquí defendemos Latinoamérica porque es tierra libre y soberana”, dice el constitucionalista Cleyvan Vanías. Y lo secunda Elysely, una de sus compañeras, cuando le pregunto si ve cerca –después de varios años de alertas– una intervención militar.



“Aquí no van a llegar a intervenir y distinguir entre chavistas y opositores. Por eso hay que velar por la paz”, sentencia.



Es el país de los dos caminos. Y en ambos andan militares.