Adriana Esthela Flores

Es un combate tan cotidiano, tan ordinario, que ha dejado de doler, pero sigue hiriendo. En la Caracas que en estos días es vista desde afuera como un permanente campo de batalla, la población, en realidad, trata de sobrevivir a la guerra de precios que afecta todos los ámbitos de su vida.



Basta el comparativo más simple en este país alguna vez conocido como la Venezuela saudita: el de los precios de la gasolina. Llenar con el oro negro el tanque de un coche Fiat 2012, en el que nos trasladamos a las coberturas, cuesta menos que un dólar soberano. Y si vamos en ese automóvil a comprar un café, este cuesta 1,500 bolívares: casi la décima parte del salario mínimo, equivalente a 18 mil bolívares soberanos.



Es inútil, por lo irreal, convertir las cifras en dólares, divisas que son vendidas en el mercado paralelo a 2 mil 500 bolívares soberanos por unidad.



Fue justo la economía el objetivo de ayer del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Y lo hizo a través de un comunicado en el que ordenó “para acelerar la transición política”, tomar el control de los activos de la república en el exterior y nombrar a una nueva junta directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y su filial, Citgo. Todo esto, dijo, “para impedir que el usurpador y su banda sigan raspando la olla y robándose el dinero de los venezolanos”.



Pero no todos los venezolanos fueron incluidos en este documento. No está, por ejemplo, María Sánchez, trabajadora que participó anoche en las vigilias instaladas desde el 23 de enero afuera del Palacio de Miraflores para defender a Maduro.



-¿Por qué está aquí?



“Por el atropello que tiene el imperio a nuestro país. Y el imperio no volverá ni pisará Venezuela”.



En el texto de Guaidó tampoco está Norma Carrero, otra participante en la vigilia. “Lo que él ha hecho ha sido pisotear nuestra Constitución. No es más que un títere del imperio”.



La vigilia, donde defensores de la Carta Magna chavista y analistas debaten sobre el momento que enfrenta la Revolución Bolivariana, no forman parte de la narrativa mediática de estos días.



“Hay una imagen que se intenta construir de que el chavismo ya no tienen ninguna fuerza, que solo es Nicolás Maduro acorralado en Miraflores rodeado de militares corruptos y que solo eso queda del movimiento pero no: hay un chavismo que sigue en las calles, que existe”, indica el cronista argentino Marco Teruggi durante una entrevista frente a la Plaza Bolívar.



“Vivimos una realidad mucho más calma que la que se está presentando afuera. Estamos como en una tensa calma a la espera de nuevos hechos de violencia programados por la derecha, de nuevas declaraciones que avancen a un bloqueo económico o a la espera de nuevas declaraciones que puedan formar un cerco de fuerzas combinadas", afirma.



En términos de violencia, el Foro Penal venezolano presentó su balance del 21 al 28 de enero: 35 personas asesinadas; 850 detenciones arbitrarias de manifestantes, entre ellos 77 adolescentes.



Ya el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, durante ejercicios militares en Caracas, advirtió que los enemigos de Venezuela comenzaron a aplicar el guión de Libia y tratarán de aplicar el despliegue de mercenarios que desencadenen hechos violentos. “Los estamos esperando”, desafió.



Pero el venezolano común, sin importar el bando, debía continuar su jornada aun con la mirada internacional que ya vaticina una inminente intervención militar.



“Yo estoy tranquilo porque sé que estamos en nuestra patria libre, soberana y digna y estamos aceptando la realidad tal cual como venga. Después de la tormenta vendrá la calma y no todo es malo; después de lo malo vendrá lo bueno”, expresa José Vicente VIllamil, en la Plaza Bolívar.



Y en la otra plaza, la Francia, la opositora, un vecino de Altamira me dirá, a punto de regresar a su casa antes de las diez de la noche por la inseguridad: “Una cagada, señorita. Este país es una cagada”.