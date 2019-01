Lobos trabaja para retomar el triunfo ante Tuzos

Édgar González

Ya de cara a su siguiente compromiso en Liga, los Lobos de la BUAP retomaron sus labores en la cancha del estadio Universitario, donde al término de la práctica del día, el mediocampista español, Abraham González, sentencio que ante el Pachuca el equipo saldrá con toda la intención de retomar la senda de la victoria, de ahí que se trabaja con el deseo de dar un paso en firme rumbo a la permanencia.



"Está claro que estamos enojados por los resultados, no creo que el futbol del equipo haya sido malo, pero por ejemplo con Atlas el equipo perdonó mucho y cuando perdonas te cuesta mucho, espero que sirva para que veamos, nos demos cuenta que no era fácil lo que estábamos logrando, que no es fácil ganarle a ningún equipo, vamos contra Pachuca con todo, es un partido importantísimo para no meternos otra vez en la pelea abajo y tenemos que ganar sí o sí".



Precisó que pese al cambio en el timón del cuadro hidalguense, será difícil que la mística y estilo de Martín Palermo se plasme ya en este cotejo, lo que de ninguna manera quiere decir que tendrán por delante a un rival fácil, sino todo lo contrario, ya que todos los integrantes del cuadro saldrán a tratar de mostrarse para su nuevo estratega.



"A lo mejor no da tiempo para que se vea su sello, pero sí que los jugadores vendrán muy motivados, para agradar al entrenador, para ganarse un puesto, vendrán con todo, eso lo sabemos, pero nosotros tenemos que igualar la intensidad, si igualamos la intensidad, ganaremos seguro".



De igual forma, González Casanovas aseguró que el grupo tratará de sacar provecho de este momento para corregir errores, a fin de no repetirlos en lo sucesivo, tras afirmar que se aprende más de las derrotas que de las victorias y por ello el equipo se concentra en lo que será su siguiente aduana en casa.



"Se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias, espero como he dicho ahora, que nos sirva para eso, para darnos cuenta que es muy difícil ganar, es muy difícil lo que estábamos logrando y tenemos que seguir en esa línea, no podemos relajarnos porque en el futbol puede pasar de todo y tenemos que conseguir la salvación, que es nuestro objetivo, cuanto antes, pasa por ganarle al Pachuca sí o sí".



Cabe recordar que los licántropos tendrán actividad a media semana con la Copa MX, que este miércoles por la noche los llevará a medir fuerzas con los Tiburones Rojos del Veracruz en busca del triunfo que les permita seguir con vida en dicha contienda, donde al momento no conocen lo que es la suma de puntos.



Por otra parte, el cuadro está en espera también de la confirmación del día y la hora para el cotejo de la jornada 5, que tentativamente, tras solicitarlo a la Liga MX, se celebrará el lunes a las 20:30 horas.





