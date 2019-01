“No llamar por llamar naturalizados”, Varela

Jesús Hernández Téllez

Luego de la visita del nuevo entrenador de la Selección Mexicana a Verde Valle, el director deportivo de Chivas, Mariano Varela, fue claro cuando habló de convocar naturalizados.



El discurso de Varela tiene dos ejes, el primero que cree a ciegas en el talento mexicano y segundo que si llaman a un naturalizado es para que marque diferencia y citó el ejemplo de Sinha o que si Cardozo hubiera sido elegible, él lo hubiera convocado y que ahora el Tata Martino don debe llamar por llamar a nadie.



“Siempre voy a defender al jugador mexicano, por supuesto que tampoco hay que cerrar las puertas a los naturalizados. Pero sí creo que tienen que ser jugadores que marquen una diferencia, es una realidad. Creo que si ponemos un ejemplo, en su momento cuando Sinha fue llamado, me parece que es un tipo diferente, o si Pepe Cardozo hubiera sido nacionalizado mexicano, pues claro. Sí deben marcar una diferencia, no llamar por llamar. Es una labor que va a hacer el profesor, con Gerardo Torrado que estará muy pegado con él en la parte deportiva. No cerrar las puertas, pero sí tiene que ser algo muy diferente”.



Sobre lo que dejó la visita de Martino, Varela agregó que es un técnico capaz y que está bien asesorado por gente que conoce a los jugadores de la Liga y que Torrado será un buen enlace con Martino y los clubes.



“Creo que se está empapando, tiene gente alrededor como Gerardo Torrado que aparte fue un jugador brillante y conoce a la Selección. Hoy estuvo preguntando por jugadores, por el buen momento que atraviesan, entonces creo que es el técnico ideal y creo que es un tipo estudioso, que se ha preparado y que tiene un currículum interesante”.



Varela señaló que Chivas debe aportar varios jugadores a la selección nacional y que además el grupo de trabajo de Martino está siguiendo de cerca a los juveniles que irán a la Sub 20 y a la Sub 23.



“Sí, estuvo preguntando, también por el proceso de algunos seleccionados menores. Memo Cantú ha estado muy ligado, le ha tocado el proceso de esos jugadores, entonces está empapándose de ese tema y es bueno que el técnico de la Selección vena a conocer, a tener ese diálogo con el directivo, en este caso nosotros, pero también hablar con los técnicos de los distintos equipos me parece extraordinario”.

MC