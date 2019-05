Jesús Hernández

La conformación del plantel de Chivas para el torneo entrante va tomando forma. En los interiores de Verde Valle y desde Zuazua se dice que hay interés del Rebaño por el canterano de Tecos, Jurgen Damm, pero en el norte del país le han puesto un costo muy alto al volante por la pradera derecha quien en alguna ocasión ha vestido la camiseta de la selección nacional.

El equipo encabezado por Miguel Ángel Garza podría escuchar ofertas por este jugador, extraoficialmente ha trascendido que tanto Chivas, como la Máquina Celeste de la Cruz Azul están interesados en los servicios de este jugador quien tuviera buenas tardes cuando jugaba con Pachuca y en Tigres ha levantado varios títulos de Liga, aunque en el plano internacional ha fracasado tanto en Libertadores como en Concachampions.

Damm es un jugador que se desempeña como volante ofensivo por la derecha, su principal potencial es la velocidad, se sube a la moto y no lo para nadie, se ha dicho que compite con Gareth Bale en velocidad, del Real Madrid, el problema del veracruzano es acompañar a la velocidad con precisión. Damm suele ser un jugador poco preciso a la hora de mandar sus centros, pese a que ya pasa los 25 años de edad no ha podido perfeccionar sus centros con balón en movimiento, a Damm se le reconoce su velocidad y que te saca dos o tres metros en poco espacio, eso genera una importante diferencia, el problema radica en que a la hora de tener el balón no ha sido preciso y por eso mismo ha perdido el puesto con los Tigres, en los últimos duelos el titular ha sido Luis Quiñónez, quien aprovechó que Damm no ha dado lo esperado y le robó el puesto en la Liguilla.

Ante el rumor del interés de Chivas por Damm, se encienden las alarmas de los aficionados en el sentido del Conejo Brizuela, ya que ambos juegan en la misma posición y se teme que si llega Damm es por la salida del Conejito Brizuela, aunque se ha dicho que Isaac es intransferible, por lo pronto el rumor de la salida de Jurgen abre el debate en sentido de si el jugador de Tigres sería un sustituto del Cone o si los dos se quedarán a jugar en el Rebaño.

Ahora se dice que la directiva universitaria pedirá más de 10 millones de dólares por este jugador, el problema para Chivas es que en medio se metió la Máquina Celeste de la Cruz Azul, y en su afán de refrescar esa zona donde jugaba Édgar Méndez, una opción para los Celestes es Damm.

JMH