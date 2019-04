Alberto Ávalos

La salida de José Cardozo como técnico de Chivas abrió las puertas para que Alberto Coyote tenga su revancha en los cinco partidos que restan al Clausura 2019.

Fue en 2012, dos juegos, dos derrotas, también como interino en aquel momento tras la salida de Ignacio Ambriz. Aseguró el técnico que eran tiempos diferentes y ahora se siente listo para sacar adelante la situación que vive el Rebaño.

“Tengo bien claro mi función aquí, como técnico interino. No sé cuántos partidos. Pero lo estoy disfrutando y trato de trabajar. Sencillamente entender nuestra realidad. Nuestra realidad en este momento es ocuparnos del tema porcentual, no estamos bien, no puedo esconder algo notable. Tenemos que ser un equipo intenso, incómodo y que no permita nada al rival”, dijo.

Coyote tiene claro que lo suyo será un interinato, así que por su mente no pasa por ahora el hacer un buen trabajo buscando convencer a la directiva para quedarse de planta, pues la importancia ahora es sumar para alejarse del problema porcentual.

“Hace siete años me dieron la oportunidad como interino, fueron dos partidos y estaba en otra etapa, tenía tres torneos como técnico y el resultado no fue bueno. Salí, adquirí experiencia y hoy me siento más capaz. Lo veo en los entrenamientos, en las indicaciones, me siento con toda la capacidad y trabajando al 100%, ustedes observan", comentó.

