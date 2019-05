Jesús Hernández Téllez

Desde hace un par de años en Chivas se habían fijado en el perfil de Antonio Briseño para que llegara al club rojiblanco.

Pero hasta ahora se pudieron alinear todos los astros, el jugador salió de Tigres y se consolidó en Europa, lamentablemente para él descendió en Portugal y ahí apareció el Rebaño Sagrado.

Tras dos años como titular en Europa, fuentes cercanas a La Afición confirman que Chivas llegó a un acuerdo con el Pollo Briseño y su representante para que el central tapatío pueda llegar al Rebaño Sagrado y volver a la ciudad que lo vio nacer como persona y futbolista.

Marcelo Michel Leaño fue uno de los dirigentes que avaló su llegada y apoyó el perfil de este jugador, pues le gusta desde que jugaba con la selección mexicana Sub 17 y Sub 20.

Briseño es un central que tiene altura y sabe jugar con el balón dominado, es un jugador que se integra bien al ataque, en el último año marcó tres goles con el Feirense y demostró que tiene su cuota goleadora.

Briseño llega con la encomienda primera de hacer una zaga efectiva sólida y segura, el Chiverío se juega la permanencia y quieren tener una línea baja de alta seguridad y por eso se pensó en este jugador, quien brilló en el modesto equipo portugués.

El Pollo está volando de Portugal a México, estará una semana en Monterrey de donde es originaria su esposa y después viajará la semana entrante a Guadalajara, donde su agente está detallando aspectos contractuales del Pollo, situaciones como metal, logros cumplidos, minutos jugados y lo más importante la permanencia y clasificación a la Liguilla del equipo.

Directiva y cuerpo técnico avalaron esta llegada a Verde Valle, ahora todo queda del lado del jugador y mostrar su mejor versión esa que lo llevó al futbol europeo.

Para esta ocasión habrá un reencuentro especial en el Rebaño y es que Josecarlos Van Rankin se hizo muy amigo de Briseño en la etapa previa al Mundial Sub 20 y en la justa mundialista, al final el Pollo no pudo jugar las olimpiadas de Río de Janeiro porque no le dieron continuidad en Tigres.

DATO

Briseño llega esta noche a la Ciudad de México, después pasará unos días en Monterrey y a mediados de la semana entrante estará llegando a Guadalajara

