El América emergente de Miguel Herrera

Higinio Robles

América encara un escenario adverso, uno que pondrá a prueba la capacidad de su entrenador y el pedigrí, tanto de jugadores de experiencia como de los jóvenes que ha criado en su cantera. Las Águilas sufren de lesiones, suspensiones y las ventas de jugadores no han sido compensadas con refuerzos.

Es raro ver que un equipo como las Águilas tenga que estirarse tanto, que cuando su entrenador voltee al banco no encuentre soluciones de peso, ni uno de esos nombres de jerarquía que sean capaces de dar un salto de calidad cuando la situación lo amerite. Y no es que los chicos de la cantera azulcrema no tengan condiciones y calidad, las tienen, pero no se les puede cargar el peso del escudo a ellos.

Para el partido del sábado contra Querétaro, América acusará hasta seis ausencias, algunas de ellas de un peso considerable y si bien el Piojo puede cuadrar un once competitivo, en la caseta de suplentes es donde sufrirá para encontrar recambios de igual peso.

Este lunes se confirmó que Oribe Peralta y Mateus Uribe serán baja por tres semanas, ambos jugadores entran al quirófano para ser operados de molestias en el tobillo izquierdo. Su ausencia se sumará a las de Jorge Sánchez y Emanuel Aguilera, que deberán pagar un juego de suspensión, tras haber sido expulsados en el partido del pasado sábado ante Monterrey. Y también están en la enfermería Andrés Ibargüen (en recuperación de una operación de apendicitis) y Jérémy Ménez (en recuperación de una operación de menisco).

Podría pensarse que es un escenario fatalista, pero no para América, porque ya lo dijo el mismo Piojo: las obligaciones no cambian y el peso histórico del club lo obliga a competir y pelear por la victoria.

¿Qué le queda a Miguel Herrera? ¿Qué equipo tiene a su disposición para el juego contra Querétaro? Pues bien, el Piojo dispone de jugadores que deben dar un paso al frente. Para las bajas en defensa de Aguilera y Sánchez; los relevos naturales -a priori- serían Carlos Vargas y Luis Reyes respectivamente. Ambos fueron peticiones de Miguel y ambos cuentan con recorrido en la Primera División.

La de Mateus Uribe sería cubierta por Edson Álvarez, algo que ya ha ocurrido desde la final pasada. Edson se mantendría como el acompañante de Guido en el centro del campo.

El hueco que deja Oribe Peralta sería cubierto por Roger Martínez, el colombiano ya jugó el fin de semana contra Monterrey y completó los 90 minutos, incluso tuvo una acción para empatar el partido.

Respecto a Andrés Ibargüen, es un jugador que no venía teniendo un rol protagónico. Y con Jérémy no se ha contado en el último semestre.



Así el 11 que podría lanzar al juego contra Querétaro sería: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Carlos Vargas y Luis Reyes en la retaguardia. Guido Rodríguez y Edson Álvarez en la cintura del equipo. Renato Ibarra y José Clemente en las bandas y arriba Roger Martínez y Henry Martín.

Caso Insaurralde

El argentino Cristian Insaurralde puede ser visto como opción, lo que ocurre con él es que está en la órbita de Newells Old Boys. Este jueves cierra el mercado de fichajes si se concreta su salida el sábado ya estaría en Argentina. Si se mantiene (que a día de hoy es lo menos probable) él sería el volante por izquierda.

La hora de los jóvenes

El probable once no tiene mala pinta, de hecho, sin menospreciar a Querétaro, es un equipo de garantías que puede hacer frente a este compromiso.

En caso de requerir variantes, será el gran reto para chicos como Antonio López (mediocampista), Fernando González (delantero), Osvaldo León (defensa), Daniel Zamora (defensa), Francisco Córdova (mediocampista) y Jesús Quintero (mediocampista); para demostrar que el escudo les ajusta.