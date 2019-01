Higinio Robles

América va mermamdo a Monterrey, pero con el mismo compromiso de lograr los tres puntos que lo mantengan en la parte alta de la tabla.

Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, confirmó que Mateus Uribe y Oribe Peralta no son parte de la nómina que viaja a la Sultana del Norte para el juego contra Rayados de este sábado, una visita de alto riesgo para los de Coapa por la calidad de plantel que tiene a su disposición Diego Alonso.

"Oribe y Mateus hicieron un poco de trabajo, pero fueron a hacerse estudios los dos para ya contar con ellos la semana que entra y tener equipo completo o hacer bien la recuperación", en ese sentido, el Piojo añadió que pese a tener un plantel disminuido, porque hay que sumar la baja de Cecilio Domínguez, más las de Jérémy Ménez y Andrés Ibargüen, el compromiso no baja sino que es el mismo.

"No cambia nada, el América es el América y tiene que ganar , esa es la exigencia de nuestra gente, de los medios, del dueño, la nuestra, esté quien esté en la cancha hay que ganar, no hay cambio, hay que salir a ganar. Este equipo está obligado a ganar y saldremos a hacerlo con el equipo que tengamos".

Miguel también abordó otros temas, como la situación de los refuerzos y el partido de este sábado.

Los refuerzos

"Ya les dije que no estoy desesperado por traer jugadores, tenemos un equipo muy completo, sí se están viendo algunos jugadores; como lo hemos hablado con Mauricio y Santiago, estamos buscando y tocando puertas, es un mercado difícil, porque tenemos un equipo completo, tenemos seguimiento. De repente preguntamos por jugadores y como ven que es el América piden millonadas y tampoco es así, tenemos un buen equipo que está haciendo bien las cosas, pero queremos traer gente para seguir creciendo en la competencia y que recuperemos a los que estén tocados".

Alejandro Romero

"En América hay dinero, pero no se gasta a lo tonto, no le vamos a cumplir ningún capricho a nadie, el muchacho quiere venir, nosotros preguntamos por él, hemos hecho un esfuerzo, pero no nos vamos a encaprichar con algún equipo que quiera montarse en su macho, hay más opciones, sí tenemos ganas de que el chico venga, por eso fuimos a preguntar por él, él tiene ganas de venir, pero para que se dé esto tiene que haber un acuerdo con el equipo que es dueño de sus derechos federativos".

Monterrey

"Va a ser un buen partido, es un gran equipo, ha vuelto a armar un equipo importante con muchos jugadores de gran calidad y nosotros vamos a buscar seguir sumando puntos, seguir ganando y estar en la parte alta, continuar en la búsqueda rápida de la calificación, es un gran rival que está bien dirigido y armado en una ciudad que se vuelcan con su equipo, pero iremos con la idea de sacar el resultado".

La racha sin perder

"Esperamos seguir ganando, es un partido difícil porque es un gran equipo, pero creo que Monterrey nos ve de la misma forma, iremos con la idea de lograr un resultado positivo. Para ustedes es estadística, en mi caso no tengo necesidad de eso, si se da es porque los muchachos hicieron un buen trabajo y si se da el revés trabajaremos para mantener la idea"

Alineación

"Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez; Guido Rodríguez, Edson Álvarez, Renato Ibarra, tengo una duda en la izquierda si va José Clemente, Antonio López o Cristian Insaurralde; Roger Martínez y Henry Martín".