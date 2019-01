Milenio Digital y Brenda Alcalá Mejía

El incremento a la tarifa del transporte público hay que verlo como algo natural, "las cosas suben y no hay que espantarse", respondió el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Intante, a la petición de la diputada de Coahuila, Claudia Isela Ramírez.

Rechazó que el municipio pueda entregarles a los concesionarios algún subsidio.

"Los transportistas que tienen una concesión, tienen la obligación de mantener las unidades en buenas condiciones, adecuada capacitación y buen trato al usuario".



Reiteró que el tema sigue en análisis y no hay aún nada definido y no lleva prisa.

"Que no les preocupe, es una petición y habrá que verse como algo natural, no espantarnos ya que las cosas suben no es lo único. Si vemos todo en general va ajustando sus precios", afirmó.

Cronología

- El pasado 25 de noviembre, los concesionarios del transporte presentaron una solicitud de incremento a la tarifa de cuatro pesos en pago en efectivo y en tarjeta prepago además, dos pesos en tarifa preferencial, ya que desde su perspectiva actualmente operan con pérdidas.

- José Ángel Cuéllar, vocero del gremio aseguró que la petición fue hecha a la directora de Vialidad y Movilidad Urbana, Sandra Mijares, quien ya emitió un dictamen a favor del incremento, luego de un estudio realizado con tres metolodogías.

- El estudio se encuentra en la Secretaría del Ayuntamiento a cargo de Sergio Lara Galván y será él quien deba enviarlo tras una revisión desde el punto de vista legal ante la comisión correspondiente.

- Mientras que en su exposición Roberto Serna Aguilera, concesionario del transporte dijo que no eran beneficencia pública y que de no generarse un incremento se verían en la obligación de realizar paros técnicos.

- La diputada perredista, Claudia Isela Ramírez, pidió al alcalde que no incremente la tarifa o que si existen ajustes consideren a la población vulnerable, pero además que mejore la prestación de este servicio.







