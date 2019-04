Prevén analistas dominio de “efecto AMLO” en comicios

Jorge Almazán

El próximo 2 de junio los habitantes de Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Quintana Roo y Puebla regresarán a las urnas para elegir dos gubernaturas, 60 ayuntamientos y 86 diputaciones de tres congresos estatales.

Esta será una jornada poco común, pues de acuerdo con expertos “el efecto Andrés Manuel López Obrador” será muy importante para que al estar en la boleta de manera implícita, Morena arrase con 50 o 60 por ciento de votos en cada una de las entidades gobernadas por el PAN.

“Hay un elemento que es dominante en toda la comunicación política y eso nos remite al factor, a la marca, Andrés Manuel López Obrador”, aseguró el politólogo Federico Berrueto.

De acuerdo con su análisis, la manera como el Presidente ha dominado toda la información y comunicación política logra que los candidatos asociados a él o su partido tengan una considerable ventaja.

“El electorado normalmente no tiene un conocimiento a detalle de cada uno de los candidatos a los puestos de elección popular y lo que hace es construir asociaciones, y en estos momentos por mucho es la de Andrés Manuel López Obrador”, apuntó.

El colaborador de MILENIO señaló que la peor asociación que hay en este momento como partido es para el PRI, mientras que el PAN, dependiendo de la región, tiene una asociación híbrida combinada y como tal sus candidatos pueden ser competitivos en un determinado contexto.

“Pero lo que es evidente a cuatro meses de la elección de junio es el peso de la marca no de Morena sino de López Obrador, y lo digo así porque Morena es fuerte por él, no por sí mismo”, advirtió.

En ese sentido, refirió, el Presidente estará presente en la elección aunque no aparezca en la boleta, porque hay candidatos que están asociados a él y por ser en ese momento el principal factor en la definición política, “definitivamente se anticipa en estos momentos una ventaja considerable por los candidatos de Morena”.

De hecho, subrayó que en el caso de Baja California, que desde hace 30 años es gobernada por Acción Nacional, Morena tiene la posibilidad de ganar con una ventaja mayor a dos a uno.

Respecto a Puebla, donde habrá una elección extraordinaria luego de que la gobernadora Martha Érika Alonso falleciera al caer el helicóptero en el que viajaba junto con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, el analista político hizo notar que hay varios factores que pueden hacer la diferencia en el ganador.

Para Francisco Abundis, director asociado de Parametría SA de CV, la empresa de investigación estratégica, análisis de opinión y mercado, el panorama para el 2 de junio está más o menos claro.

“Todo el crédito que trae el actual Presidente por políticas concretas, acciones de gobierno o todo el cambio de símbolos que ha hecho en su administración, le va a alcanzar de aquí hasta esa fecha y más. Vemos a un López Obrador muy fuerte, que si no estará en la boleta físicamente, sí de manera implícita, por lo que será una elección donde para eventos prácticos Morena arrasará en los seis estados”, aseguró.

En el caso de Puebla, añadió, lo publicado coincide con mediciones internas, por lo que hasta ahora le favorece también mucho a Morena sin depender tanto de su candidato.

Abundis subrayó que a su parecer no habrá sorpresas porque la gran mayoría de las mediciones internas dicen lo mismo: “Morena está dominando, si no es que arrasando en esos estados y en particular en Puebla”.

Y ADEMÁS

GOBIERNO FAVORECE A BARBOSA: PRD

A unas horas de que inicien de manera formal las campañas, la dirigencia nacional del PRD acusó que desde el gobierno de Guillermo Pacheco se gesta una elección de Estado para favorecer al candidato de Morena en Puebla, Miguel Barbosa.