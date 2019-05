Particulares donan predio para alcaldía y perfilan gran negocio

Abraham Reza y Mariel Arroyo

En Villahermosa, Tabasco, están dispuestos a demoler el Palacio Municipal con tal de vender el terreno. Se trata del edificio donde despacha el alcalde del ayuntamiento de Centro, Evaristo Hernández Cruz, quien decidió ofrecer el espacio por 500 millones de pesos.

El alcalde argumenta que el edificio es obsoleto, tiene problemas de estructura y ya no caben los poco más de 6 mil empleados.

Tras la demolición la idea es construir una nueva sede que costará 300 millones de pesos, a más de 20 kilómetros de distancia de Villahermosa, en la llamada Ciudad Esmeralda, donde ya se desarrolla también un exclusivo fraccionamiento llamado Altozano.

Precisamente la familia Lastra Guajardo, dueña del complejo habitacional, donó las 10 hectáreas de terreno para la construcción del nuevo ayuntamiento.

Cerca del terreno donado también se encuentra lo que será la nueva clínica del Issste, las instalaciones del Poder Judicial y una extensión de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

El proyecto ha sido criticado por los habitantes, quienes aseguran que el cambio de sede es un multimillonario negocio para elevar la plusvalía que adquirirán los terrenos de esa zona a los interesados en detonar ese desarrollo urbano, ubicado a 23 kilómetros del centro de Villahermosa.

Andrés García, habitante de Centro, señala que antes de iniciar el proyecto el presidente municipal deberá pensar en las familias y beneficiarlas con la construcción de escuelas y carreteras.

“Es un gasto innecesario de dinero porque hay gente que no tiene la economía para poder viajar hasta allá. ¿Cómo le van a hacer si hay que hacer algún trámite? Creo que esto solo es beneficiar a las personas que viven allá. Se supone que el Palacio Municipal es para la gente que va y tiene pocos ingresos, entonces simple y sencillamente es una tontería”, expresó García.

La familia benefactora del terreno para la nueva alcaldía, los Lastra Guajardo, tiene media docena de fraccionamientos en la ranchería Dos Montes, donde se ubica Ciudad Esmeralda. El más importante es Altozano, donde se ofrecen seis tipos de casas que van desde millón y medio hasta 8 millones de pesos.

El complejo, además, está muy cerca del Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez y frente a un exclusivo club de Golf.

Para resolver la falta de transporte público, pues solo autos particulares llegan a esa zona, el alcalde Hernández Cruz ofrece que al proyecto del ayuntamiento en Ciudad Esmeralda se sume la posible construcción de un tren eléctrico que conecte a Villahermosa con el futuro Palacio Municipal.

Al respecto, el ex regidor del municipio de Centro, Francisco Celorio, señaló que el proyecto no es nuevo, ya que desde 2011 el ex gobernador Andrés Granier planteó la Ciudad Esmeralda en el poblado Dos Montes como la puerta del sureste, aunque durante mucho tiempo no se habló del proyecto, por lo que, suponían, había quedado atrás.

“Lo que causa suspicacias es por qué ahora Evaristo revive el proyecto; pareciera que ya se dio cuenta que su carrera política está arruinada y se dedicará a hacer dinero. Ahora quiere vender el ayuntamiento para construir uno nuevo y ahí es donde está el negocio; se quiere retirar bien cargado”, dijo Celorio.

El gobernador Adán Augusto López Hernández señaló que la actual administración canceló un proyecto similar propuesto en el sexenio de Arturo Núñez, que planteaba construir una nueva Ciudad Administrativa fuera de Villahermosa.

Y ADEMÁS

A LA VENTA

El pasado 21 de mayo el alcalde de Villahermosa, Tabasco, Evaristo Hernández Cruz, propuso vender el terreno del Palacio Municipal en 500 millones de pesos y reconstruirlo en una zona alejada al centro del ayuntamiento.

Se busca construir una nueva sede administrativa con una inversión de 300 millones de pesos en un terreno donado.