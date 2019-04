Brenda Alcalá Mejía

Se reunieron las autoridades de la Fiscalía General de Justicia en Coahuila e integrantes de Grupo Vida, con el objetivo de afinar temas de logística durante las búsquedas. Piden una mayor atención por parte de la autoridad.

Silvia Ortiz, vocera del colectivo, dio a conocer que, desde hace cuatro años comenzaron con las localizaciones de sus familiares en campo, a la fecha la Policía Federal Científica solo ha identificado a cuatro personas y determinado el ADN de al menos 20 en la localidad de Patrocinio, por lo que solicitan a la federación y al Estado agilizar trabajos en este aspecto.

En enero de 2015 quienes integran Grupo Vida, decidieron iniciar con las búsquedas por tierra, debido a que la autoridad no presentaba avances en las investigaciones por la desaparición de sus familiares.

Así fue como gracias a las denuncias anónimas han ido visitando predios abandonados y terrenos inmensos que sirvieron como cementerios clandestinos. En algunos encuentran restos calcinados, en otros solo los enterraban.

“Estamos como al principio. Nosotros acudimos a los puntos donde nos mencionan que podrían existir restos, una vez que, dada la experiencia que ya tenemos, realizamos una búsqueda positiva y damos con algún cuerpo humano, la autoridad policial se hace cargo, ellos los almacenan para trabajar con los restos, sin embargo, son tantos en todo el País que se han tornado muy lentos estos procesos”, afirmó Silvia Ortiz.

En lo que se refiere a la logística comentó que, no es posible que se retrase la hora de inicio de la búsqueda por que la Fiscalía de Desaparecidos no cuenta con la gasolina, también piden que se les apoyen con la compra de insumos como guantes, tapabocas, entre otros.

“¿Qué se va a hacer para sacar las identificaciones? Tienen que existir la forma de que se vayan procesando más rápido, puesto que hay una acumulación de restos recuperados. En este tema estamos como al principio de verdad, nada más no se avanza”, comentó.

Señaló que les notificaron que no procesarán restos óseos incinerados debido a que no se obtendría ADN, sin embargo esto no es aceptable debido a que se han dado casos en los que se logra.

“Nosotros tenemos realizando búsquedas desde 2015, de entonces a la fecha ya han sido incuantificables los restos óseos que se han localizado, solo en Patrocinio han logrado dar positivos en 20 mientras que hemos localizado 4 personas. Se debe de dar celeridad en este tema”, afirmó