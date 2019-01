Llama Monreal a diputados acatar el Plan de Austeridad

Adolfo Tenahua Ramos

“Sé que están ahí unos ajustes necesarios, yo le digo a los legisladores con los que voy a platicar pronto que no debemos de decepcionar a la gente. En el Senado de la Republica avanzamos en cuatro meses y regresamos al erario público 650 millones de pesos para que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pueda aplicarlos de manera correcta. No solo eso en el Senado, es la primera vez en la historia que se pide un 20 por ciento menos de presupuesto”, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, en su visita al estado de Tlaxcala.



Tras su pronunciamiento, el senador exigió a los diputados locales a reducir su sueldo y el presupuesto anual, como parte del Plan de Austeridad Republicana, implementada por el gobierno federal. En ese sentido, ejemplificó que en el Senado, “lejos de pedir aumento, se pidió un descuento del 20 por ciento del techo financiero para este ejercicio fiscal”.



Asimismo, el ex gobernador de Zacatecas reconoció que en el Poder Legislativo local “se han hecho malas prácticas, pues no se integran al margen de la política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”; en ese sentido, sostuvo que los representantes populares no necesitan de “más dinero” para cumplir sus funciones.



Al recordar la situación de Tlaxcala, Ricardo Monreal aseguró que los representantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), los cuales integran la coalición “Juntos Haremos Historia” deben de “sentarse a reflexionar, ya que el incremento a sus partidas de gestión social son propias del régimen anterior”.



En el contexto, comentó que varios representantes populares ganaron por el efecto de López Obrador: “En Tlaxcala estamos en tiempo de no perder nuestros principios, porque hay que recordar que ganaron por Morena, que no ganaron por ellos, ganaron por López Obrador”.



Por lo anterior, precisó: “Les puedo asegurar que no hace falta más dinero; vamos a hacer un llamado respetuoso y amigable, tenemos que hacerlo porque pertenecemos a un movimiento, debería aplicarse en todos los estados del país una política de austeridad y sobriedad republicana, es lo que creo, pero no me corresponde hacerlo como presidente de Junta de Coordinación Política, le corresponde al partido, pero hago un llamado amistoso, ojala se reflexione esto”.



Sobre el tema de la Guardia Nacional, el senador expuso que será prioridad para el segundo periodo de sesiones de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, sin embargo, pese a que enfatizó que hay otros temas, reiteró que éste será prioridad para la mayoría de los senadores, en especial a los del Movimiento de Regeneración Nacional, debido a la crisis de inseguridad que enfrenta el país.



Además, comentó que es necesario que el Congreso de la Unión respalde las acciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su combate a la delincuencia y la inseguridad.





ARP