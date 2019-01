Milenio Digital

Mientras aumenta la cifra de personas que han fallecido por la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, habitantes buscan a sus familiares que desaparecieron durante el accidente. Es el caso de Nayelli, quien no localiza a sus hermanos, que decidieron ingresar a la zona del accidente para ayudar a los heridos.

Marco Alfredo Calva Martínez y su hermano Jonathan circulaban por la zona cuando se percataron del accidente y al ver a las personas envueltas en llamas, decidieron bajar de su vehículo para ayudarlos, sin embargo, ya no regresaron.

"Se orillaron a ayudar a las personas, se pusieron un trapo mojado en la cara para que no les picara el fuego y lograron sacar a un menor, mi cuñada iba con ellos. Uno de ellos vio que el otro no traía el trapo y se metió a buscarlo, pero ya no regresaron.

"Mi cuñada se bajo del carro y empezó a decir que ellos se habían metido a ayudar y que no habían regresado. Hasta el momento no tenemos noticias de ellos y estamos muy preocupados", dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

La mujer explicó que han acudido a todos los hospitales en los que se atiende a heridos por la explosión, en Hidalgo, en el Estado de México y en la capital del país, pero que en ningún lugar los han encontrado.

"Nos dicen que por las heridas algunos no pueden dar su nombre y nosotros estamos muy preocupados", explicó.

Nayelli dijo que ya dejaron muestras de ADN para que las autoridades puedan ubicar si sus hermanos son localizados y dijo que no pierde la esperanza de que sean encontrados con vida.

Además, pidió que "no se generalice" porque dijo que "no todos los que estaban en el lugar eran huachicoleros, eran familias enteras, niños, ellos no eran huachicoleros".

Agregó que es falso que los familiares de víctimas exijan al gobierno federal que se les indemnice y dijo que lo único que quiere, al menos ella, es encontrar a sus hermanos desaparecidos desde la explosión, que ocurrió la semana pasada.

