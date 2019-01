Engañan a conductores en Durango para 'apartar' lugar en gasolineras

Gilberto Lastra Guerrero

José Luis López Ibáñez, subsecretario General de Gobierno, comentó que en las compras de pánico, tres personas fueron timadas al pagar 400 pesos para garantizar que recibirían gasolina en una de las estaciones de servicio, sin embargo al final descubrieron que no estaban funcionando.



El funcionario estatal explicó que mientras las personas hacen fila en las gasolineras, se les aborda para convencerlos que se les "aparta" un lugar con un cupón, el cual "deben" entregar al despechador.





“Les dieron un papel y les dijeron pasen a aquella bomba que está desocupada y al llegar la bomba se dieron cuenta que no es así. Pero se está trabajando para que ya no suceda”.

Pidió a los ciudadanos para que no caigan en este tipo de fraudes, porque las gasolineras no expiden recibos de compras anticipadas y menos cuando no se cuenta con los sellos de la empresa expendedora.

Dio conocer que ninguno de los documentos entregados contaba con algún dato de la estación de servicio. Por lo que ahora, se lleva una vigilancia permanente en los elementos de seguridad pública.

“Desde luego hay que estar pendientes de la situación porque ayer se detectaron un fraude a tres consumidores que se encontraban en una gasolinera y los sorprendieron. Lo único que le decimos a las gente es que no se presten a ese tipo situaciones porque las estaciones de servicio no dan este tipo de recibos”.

Indicó que en lo que respecte a la reventa de combustible, reconoció que sí existe y se encuentra

