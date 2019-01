CNTE mantiene protesta; sindicato se suma al paro

Pedro Domínguez

La dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a una asamblea estatal para definir si aceptan seis bonos de 14 que están pendientes de pago para levantar el plantón de las vías del tren en Michoacán; sin embargo, las 22 secciones del sindicato perfilan mantener la movilización.



De acuerdo con la coordinación regional de Lázaro Cárdenas, están dispuestos a retirarse de las vías siempre que el ofrecimiento se haga por escrito, pues alegan que solo fue vía telefónica.



Sin embargo, la decisión final la tiene la Asamblea Representativa que sesionó ayer en Morelia con la presencia de las 22 regiones del estado.



Ayer se cumplieron 16 días de bloqueo a las vías del tren en siete puntos de Michoacán.



La Coordinadora está solicitando que se instale la mesa de negociación con los gobiernos federal y estatal; sin embargo, las autoridades condicionaron la reunión a la liberación de las vías, lo cual no ha sucedido.



APOYO



La sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se sumó al paro de labores para exigir también al gobierno de Silvano Aureoles el pago de bonos que no se cubrieron el año pasado.



El SNTE, sindicato institucional del magisterio, instaló un plantón en la oficina de recaudación del gobierno estatal ubicada en el Centro de Lázaro Cárdenas, como medida de presión para recibir sus pagos.



En tanto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hizo un llamado a la opinión pública para que sea una fuerza de presión para resolver el conflicto.



Durante la conferencia en la que presentó el Programa Metropolitano contra el Robo a Usuarios del Transporte Público, reiteró que no existe justificación alguna para que el magisterio disidente mantenga el bloqueo.



Asimismo, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la falta de aplicación de la ley por parte del gobierno federal para que la CNTE libere 180 ferrocarriles tomados en Michoacán, no solo ha causado pérdidas económicas diarias por más de mil 200 millones de pesos, con tendencia a elevarse al doble.



Aseguró que esta situación ha significado la cancelación de contratos, desempleo y reducción de inversiones extranjeras al grado de que, se prevé, un estancamiento en el crecimiento económico.



En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los líderes del CNTE a demostrar la diferencia entre un sindicato charro y uno democrático, pues aseguró que la mayoría de los maestros de Michoacán no están de acuerdo con los bloqueos y coinciden en que en su gobierno “no merecemos ese trato”.



Y ADEMÁS



TERCER DÍA DE EXIGENCIAS

En Oaxaca un grupo de profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se movilizó por tercera ocasión para exigir respuestas a su pliego de demandas.



Los docentes bloquearon vialidades estratégicas como la calzada Niños Héroes de Chapultepec y acordonaron y cercaron la terminal de autobuses de primera clases.



Con información de: Blanca Valadez, Eduardo de la Rosa, Pilar Juárez, Verónica Díaz y Óscar Rodríguez/CdMx y Oaxaca.