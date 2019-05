Jorge Maldonado Varela

Familiares de la joven encontrada sin vida el pasado lunes en un ejido del municipio de Viesca, Coahuila, se manifestaron este jueves en Torreón bloqueando el paso sobre el bulevar Revolución esquina con la calzada Colón, para exigir justicia y un alto a los feminicidios en la región.

El grupo de alrededor de 50 personas vecinos de la colonia Compresora de Torreón, se plantó sobre el carril que va de poniente a oriente cerca de las 19:00 horas con pancartas y una lona, la cual decía: "Ya basta, no más feminicidios", junto a una fotografía de la adolescente.

Asimismo los manifestantes señalaron que el cuerpo de la joven, identificada como Miriam Sugey, no ha sido entregado a su familia y resultó tener 15 años de edad, no 35 como había determinado al inicio de las investigaciones.

La madre de la adolescente, María del Socorro Ramos, indicó que por falta de refrigeradores en la Semefo de la Fiscalía de Coahuila Laguna I, el cuerpo de la adolescente fue trasladado a la ciudad de Lerdo a la Vicefiscalía de Durango para tomar las pruebas pertinentes para su identificación.

Aseguró que solo ha logrado ver a su hija mediante fotografías en la Vicefiscalía, por lo que pide reconocerla personalmente luego que le indicaron que las pruebas forenses tardarían alrededor de 15 días.

"Quiero que me entreguen el cuerpo de mi hija y que me dejen reconocerla, ya que solo me enseñaron fotos y la ropa que traía. Me dijeron que tengo que esperar para las pruebas de ADN de ocho a 15 días", compartió.

Al lugar arribó el coordinador de Seguridad de la Región Laguna, Adelaido Flores, quién se comprometió a atender sus quejas y se ofreció a trasladar a la madre afectada a las instalaciones de la Fiscalía para aclarar la situación con el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, con el fin de acelerar el proceso de entrega del cadáver.

La joven Miriam Sugey cursaba el segundo año de secundaria en la escuela José Rodríguez González, la última vez que se le vio fue cuando salió de su casa la noche del sábado pasado en compañía de una amiga sin decir a dónde se dirigía.

Su cuerpo fue encontrado en el ejido Zapata de Viesca la tarde del lunes 20, con visibles huellas de violencia.

