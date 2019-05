Rocío Sánchez Azuara regresa a Televisa con un nuevo 'talk show'

Cristóbal Sandoval

A partir de este 27 de mayo, la presentadora Rocío Sánchez Azuara volverá a la televisión a través de Unicable, con un talk show titulado La 3ra. en discordia, donde tratará problemáticas familiares y de pareja.

Sobre este formato que la dio a conocer y su regreso a Televisa , la empresa donde hace tres décadas inició su carrera, la comunicadora se dijo emocionada y agradecida.

“Afortunadamente se conjuntaron las ideas para ofrecer una propuesta bastante inteligente que marca el regreso a la TV del talk show, un formato que hace mucha falta porque no es para escandalizar sino para brindar un espacio a la gente donde pueda hablar de sus problemáticas (...) Estoy feliz de volver a Televisa, pues me han abrazado y me han dado todo el apoyo, ahora lo que siento es un gran compromiso de dar los mejores resultados”, aseguró Sánchez Azuara durante la presentación a prensa de la emisión.

A través de un sitio de internet y con el trabajo de ocho investigadores, se han estudiado y seleccionado los casos que serán presentados diariamente en el programa.

“Afortunadamente también las personas confían en mí e incluso por WhatsApp empezaron a mandarme historias; de ahí nos alimentamos y valuamos con producción si es posible llevarlas a la pantalla y darles el apoyo que necesitan”.

“Tengo 30 años en los medios y es como volver a empezar de cero, porque quiero demostrar que ha valido la pena poner su confianza y su cariño en mí, es muy importante no defraudar a la gente y corresponderles con honestidad y transparencia”, expresó.

La emisión contará también con la opinión de expertos e incluso el público podrá aportar su punto de vista. “El talk show es un formato precioso, aunque es desgastante porque yo soy la misma dentro y fuera de pantalla; el dolor que veo aquí me lo llevo, me duele, me quita el sueño y afecta mis emociones. Por eso no me gustaría presentar violencia, pero es algo que existe y la misión es encontrarle una parte dulce a la vida, aunque haya situaciones en contra”, dijo.

Sobre las críticas de sus detractores, Sánchez Azuara aseveró que no le preocupan. “Toda mi vida me han criticado, se puede decir que siempre he vivido en el ojo del huracán así que estoy acostumbrada. Yo trabajo con el propósito de llevar algo positivo a la gente, si no lo toman así, no puedo evitarlo”, concluyó.

Por su parte, Raquel Rocha, directora de contenidos y producción de Unicable, confirmó que éste es el primer programa diario que produce la cadena. “Estamos encantados de recibir en Televisa a la reina de los talk shows y que ahora forme parte de la familia Unicable, con seguridad será un gran éxito pues Rocío es una mujer con quien la gente está agradecida, que la siguen y la quieren mucho”, dijo.

El cubano Alexis Núñez, productor del programa, tambien se dijo contento con el proyecto. “Como televidente, siempre me ha gustado el trabajo de Rocío. Hace 22 años hicimos juntos el programa Ciudad desnuda y ahora es toda una mujer que tiene la sensibilidad para entender a la gente y la capacidad periodística para preguntar las cosas correctas; estoy muy orgulloso de estar con ella”, explicó.

La 3ra. en discordia es un programa creado por la conductora, psicóloga y criminalista española Silvia Olmedo. Todos los días tendrá una repetición nocturna por Unicable, así como un maratón los fines de semana.

