A unas semanas del esperado estreno de la última temporada de Game of Thrones, los fans están ansiosos y los actores más, al grado de que la actriz Maisie Williams, quien da vida a Arya Stark en la serie, hizo un supuesto spoiler durante el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon.

El conductor del programa presionó a la actriz para que la actriz hablara sobre la serie, por lo que sin darse cuenta hizo la revelación de que moriría su personaje.

"Los últimos días del rodaje fueron muy emotivos diciendo adiós a todo el reparto. Porque cuando descubrí que Arya moría en el segundo episodio yo...", dijo y Jimmy respondió "¿Bromeas? esto es un spoiler".

La actriz al darse cuenta del error que había cometido pidió que no se publicara nada al respecto y preguntó si la transmisión era en directo o si se podía editar, lo dijo realmente afectada y después salió corriendo del estudio.

Al regresar, el Jimmy Fallow y Maisie Williams dijeron al público que se trataba de una broma por el April Fool's Day, el cual es muy similar a la versión del Día de los Inocentes que consiste en hacer bromas y se publican algunas noticias falsas.

La octava y última temporada de Game of Thrones se transmitirá el próximo 14 de abril a través e la señal de HBO. A continuación podrás escuchar la entrevista completa.

