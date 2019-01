Milenio Digital

​Adam McKay nominado a Mejor Director en los premios Oscar 2019 por la película Vice, nació en Filadelfia, Pensilvania un 17 de abril de 1968 , es un guionista, director, comediante y acto. McKay tiene una relación de amistad con Will Ferrell, actor y director con quien ha coescrito películas como Anchorman: The Legend of Ron Burgundy, Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby y The Other Guys.



Ferrell y McKay también fundaron la página web Funny or Die por su compañía Gary Sanchez Productions.





Vice, cinta que le da la nominación comenzó a filmarse finales de septiembre de 2017 en distintas ubicaciones de Santa Clarita, su protagonista Christian Bale declaró que para hacer su papel, tuvo que ganar peso en solo cinco meses.





La recepción de la cinta ha sido favorable desde su estreno el 25 de diciembre de 2017, Vice ha recibido reseñas positivas de parte de la crítica y de la audiencia.



En el sitio web especializado Rotten Tomatoes, la película tiene una aprobación de 62%, basada en 245 reseñas, con una calificación de 6.7/10, mientras que de parte de la audiencia tiene una aprobación de 54%, basada en 2286 votos, con una calificación de 3.0/5.23



Las audiencias encuestadas por CinemaScore le han dado a la película una "C+" en una escala de A+ a F, mientras que en el sitio IMDb los usuarios le han dado una calificación de 7.1/10, sobre la base de 12 937 votos.

Perfil. Adam Mckay EDAD 50 años nacionalidad. Esatdunidense Películas 11 premios 1 Oscar 1 BAFTA "Cuando maquillaron a Christian comoDick Cheney, realmente teníamos la sensación de que Cheney estaba en la habitación, coincidimos en que fue lo más espeluznante para todos, pero habla de lo grande que es Bale": McKay

Los primeros años de McKay en el mundo del entretenimiento fueron en el programa Saturday Nigth Live, McKay originalmente audicionó para dicha producción, pero no logró ser el anfitrión. Sin embargo, los guiones que entregó le hicieron obtener un trabajo como guionista desde 1995 hasta 2001, incluyendo tres temporadas como el guionista principal del show.



Poco después de SNL, McKay y Will Ferrell escribieron las películas Anchorman, Talladega Nights, Step Brothers y The Other Guys. El cineasta fue candidato a mejor director por su filme The Big Short en 2016, un largometraje que él escribió y que explica en clave de humor el colapso de la economía en 2007 que las inversiones de riesgo conducen a sus protagonistas al lado oscuro de la banca moderna.





El filme sumó otras cuatro nominaciones al Oscar como Mejor película, Mejor Actor de Reparto por Christian Bale -que interpreta a un amante del heavy metal y jefe de un fondo de capital-, Mejor Guión Adaptado y Mejor Diseño de Producción. Además, tuvo cuatro nominaciones para los Globos de Oro y cinco para los BAFTA.

Vice

Te contamos que la trama de la cinta es sobre George W. Bush, gobernador de Texas, elige como su mano derecha para las elecciones presidenciales del año 2000 a Dick Cheney, presidente ejecutivo de Halliburton Co. Es la historia de cómo Cheney llegó a disponer de un poder casi ilimitado.

Premios

Ganó un Oscar como Mejor Guión Adaptado y un premio BAFTA por la misma categoría con la cinta The Big Short en 2016.





