No tengo disquera, el público será mi promotor: Vadhir Derbez

Adriana Jiménez Rivera

El próximo 5 de abril será un día muy especial para Vadhir Derbez, porque la fecha quedará marcada como el inicio de su faceta musical, pues si bien es cierto que anteriormente ya había dado muestra de su pasión por la música, con el lanzamiento de su tema y video “Mala” asume “el reto que significa invertir todo… tiempo, esfuerzo y dinero”.

En la promoción que realiza para proyectar su nueva aventura, la cual planea combinar con sus compromisos como actor, hace una pausa y atiende la llamada telefónica desde Los Ángeles, California.

¿Ahora sí vas más en forma con la música?

Sí, no es que antes no estuviera en forma, sino que simplemente el balancear el mundo de la actuación con la música ha sido complicado, pero este año planeo estar sacando más seguido las canciones. Me tomé un tiempo para componer más rolas aquí en Los Ángeles con productores tanto latinos como estadunidenses, entonces tengo más material que estaré lanzando de manera más consecutiva.

¿Cuál es el objetivo que persigues al lanzarte como cantante?

Me di cuenta de que la actuación y la música no están peleados como tal, que puedo complementarlas, y que la música puede estar en los proyectos de cine que haga; entonces la intención es meter mis temas en las pelis y de esa forma ambas carreras van de manera paralela. Ahora, el plan es hacer una gira de promoción por México y Estados Unidos, de hecho, la próxima semana estaré en México para apoyar el lanzamiento de “Mala”.

Hablas con mucho entusiasmo, ¿eres consciente de que la industria pasa por un momento difícil y cada día hay más propuestas musicales?

A eso súmale que es un proyecto independiente totalmente, ciento por ciento, todo sale de mi bolsillo; es una joda, porque es una lanototota, pero espero que la gente apoye el proyecto y lo comparta por todos lados, porque ellos son mi fuerza de distribución. No tengo una disquera encima, o algo así de apoyo, dependo del boca en boca. Pero vale la pena el riesgo.

¿Cómo te escucharemos, qué ritmo y qué historias vas a cantar?

Tengo autoría en todos mis temas, me encanta estar muy involucrado en el proceso creativo. El tema de “Mala”, considero que es urbano pop, lo puedo comparar con un Piso 21. No es un ritmo a la Daddy Yankee, ni Bad Bunny, pero sigue siendo comercial; es algo que se puede bailar, que se escucha en el antro, es una canción muy comercial, que no tiene nada que ver con el EP que había sacado, que son canciones de amor y desamor. “Mala” es un tema más maduro, habla de un tema más sexy, más arriesgado.

Entonces, ¿el urbano es el género que te distinguirá?

Seré un poquito versátil, pero lo que se mantiene como sonido es mi voz, estoy atreviéndome a jugar con diferentes géneros, con sonidos, lo cual tiene que ver con que estoy trabajando con diferentes productores (“Mala” lo hice con Luigi González). Y justo lo hago para encontrar cosas distintas, únicas y poder darle a la gente un material diferente y divertido y que les guste; además con toda la competencia que hay, tienes que ser más único.

La imagen es parte esencial de un cantante, pues es el complemento a su propuesta musical, ¿cómo te veremos?

Algo que he visto es que en la actuación es una pantalla, siempre tienes un personaje y estás a salvo, porque puedes hacer el ridículo y no eres tú, pero en el escenario quiero ser yo y la música, es algo que te hace vulnerable a la gente; me daba miedo tomar ese paso, porque no te puedes esconder detrás de nada, si te desafinas, si te caes eres solo tú.

¿Solo cantarás en español?

Por el momento sí, pero ya tengo varias canciones en una mezclas de español e inglés, y más adelante saldrán algunas solo en ingles, pero para eso tengo que esperarme al momento indicado, en cuanto haya una buena estrategia.

A la par de tu lanzamiento de cantante, ¿hay algún proyecto como actor que se empate?

El 10 de mayo se estrena una película que se llama Dulce familia, para la cual tuve que subir de peso y raparme y toda la cosa, fue un cambio físico muy fuerte.

¿Vendrás a México a presentar tu tema y video?

Sí, voy a tener que estar haciendo cosas de prensa, pero el chiste es ir a programas y a la radio y moverle lo más que se pueda para que la gente se entere del tema y vea el video que, por cierto, quedo muy bien, lo hicimos en Los Ángeles.