Eduardo Gutiérrez Segura

En la cava de The Palm, en el hotel Presidente Intercontinental, con aire de galán francés (nació en París, en 1975) Vincent Niclo recibió a M2 con una amplia sonrisa, aunque presuroso por cumplir la apretada agenda de entrevistas que tuvo en México, en donde se presenta esta noche como acto abridor de Sarah Brightman.

"Es una gran oportunidad para mí hacer el tour con ella alrededor del mundo, me siento muy afortunado, cuando me invitó a cantar ‘Sogni’, juntos, fue una gran sorpresa, porque nunca pensé que algún día podría trabajar con ella, nos conocimos en una televisora en Alemania, fue muy amable conmigo y después hicimos el video de la canción”, compartió Niclo.

El otrora modelo, que también participó en las series de televisión Nestor Burma (1995), Extrême limite (1995) y Sous le soleil (1999), se mostró más que agradecido con la soprano por este espaldarazo musical: “Poder estar en su escenario por todo el mundo es maravilloso, es un sueño hecho realidad.

“No pude soñar una mejor oportunidad para mí que enseñar mi trabajo y voz en todo el planeta, creo que no puedo pedir algo mejor, creo que ella también está feliz de enseñarle a la gente por qué me escogió”, abundó el tenor, quien conquistó primero a Céline Dion con la potencia de su voz.

Para el intérprete, la propuesta sonora que ofrecen él y Brightman permite que un mayor público se permita conocer la música de corte clásico en su fusión con el pop: “Creo que el género ha evolucionado, yo no quería solo cantar ópera o pop, porque me gustan las dos, así que no quería tener que tomar una decisión, porque no es algo bueno para mí o mi libertad.

“Así que hacer ópera pop, abre un amplio abanico en cuanto a la audiencia, algunas personas que escuchan ópera se aburren o les da miedo, porque no conocen bien el género. El pop es muy distinto, es más accesible, es quizá por eso que más y más gente la escucha”, agregó el cantante, que cuenta con seis álbumes de estudio.

Para Niclo , dadas las condiciones actuales del orbe, que ahora recorre al lado de Brightman , la única salvación posible se encuentra en el arte: “Es la llave del mundo. Para mí es lo único que puede salvar al mundo, porque si eres un artista puedes ofrecer lo mejor de ti y si no lo eres puedes oír, ver y apreciar esa labor.

“Creo que el arte no tiene fronteras, no da lugar a guerras, no hay discriminación, porque es para todo y si encuentras alguna expresión en la que poner tu corazón, te hará feliz y si lo eres no tienes tiempo para hacer cosas negativas. Te encuentras a ti mismo, así es como interpreto el arte”, finalizó.





LLG

​

​