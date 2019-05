Redacción

Alex Lora se presenta esta noche en el Auditorio Telmex para celebrar 50 años de carrera artística con un concierto sinfónico y para el cual contará con invitados especiales. El artista se mostró contento sobre todo porque el miércoles recibió el galardón Gran Maestro que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), en el Auditorio Nacional.

“Este reconocimiento es como la estatua de Alex Lora en Los Ángeles, me impactan mucho esos reconocimientos… El rock nunca ha estado de moda, como es el mambo, la salsa, el rock es la música de la gente joven, es una música hecha de tamborazos, gritos y guitarrazos, que consumas tal o cual… el rock tiene que comunicar lo que la raza quiere, siente y piensa, por eso la música tiene 50 años, es una música que dice la verdad y por eso cuando la escuchan la hacen suya. Si no fuera cierto no hubiera podido trascender”, dijo el artista que ya prepara un DVD de sus festejos de los 50 años en Ciudad de México y Monterrey,en donde comparte escenario con Armando Manzanero, Andrés Calamaro, La Sonora Santanera y Panteón Rococó.

Esta noche los invitados son la Orquesta Sinfónica de Zapopan, Grupo de música prehispánica y danzantes, Mariachi Alas de México, C-Kan, Cala y Arturo Ybarra, José Fors, Javier Batiz, Javier Martín del Campo de la Revolución de Emiliano Zapata, Beto Nájera de Toncho Pilatos y Cirilo de España con quien recién ha grabado el sencillo "R’n’R Express" mismo que ya se encuentra disponible en plataformas digitales

Se disculpó por su hija

Por otro lado, ofreció disculpas al presidente Andrés Manuel López Obrador por los comentarios que hiciera su hija Celia con Adela Micha y que, a su juicio, estuvieron fuera de lugar. En la conversación con la periodista en el programa La saga, que se transmite por internet, Celia Lora dijo que había pedido a un amigo que matara al gobernante, situación que la puso en el ojo del huracán entre los internautas.

“Nosotros, mi esposa Chela y yo, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario, de antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado (lo que dijo Celia)”, comentó el cantautor y agregó que esos comentarios “los tomen por el lado amable como nosotros, porque fue un chascarrillo de mal gusto o de buen gusto, hay quienes lo ven por el lado amable o el lado ofensivo”.

En tanto Chela Lora, madre de la playmate y esposa de a quien esta noche le entregaron el galardón Gran Maestro por su legado musical, impacto internacional y más de 50 años de trayectoria, señaló que no quitan el dedo del renglón para que algún día se le haga un reconocimiento al rockero en el Palacio de Bellas Artes.

La cita es hoy a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex en Obreros de Cananea 746.

