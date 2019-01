Milenio Digital

Sam Smith y Normani, ex integrante de Fifth Harmony, por fin estrenaron el video de su más reciente sencillo titulado “Dancing With A Stranger”, en el que ambos artistas ofrecen una propuesta visual cargada de baile y una atmósfera en colores fríos.

"Dancing With a Stranger" es el resultado de un encuentro casual entre Smith y Normani; Smith estaba escribiendo música nueva en un estudio de Los Ángeles mientras la intérprete grababa en el estudio de al lado, fue en ese momento surgió el trabajo en equipo, informó la revista Rolling Stone.

En las primeras cinco horas de su lanzamiento, el videoclip cuenta con más de 300 mil vistas, 45 reacciones positivas, contra 252 negativas.

Este tema marca la segunda canción de Smith un mes después del lanzamiento de "Fire on Fire". Tras dar a conocer The Thrill of It All a finales de 2017, Smith apareció en un par de 2018 sencillos: "The Promises", con Calvin Harris y "Party of One", con Brandi Carlile.

En años anteriores, Sam se mostró como gran fan de Fifth Harmony, antes de que se desintegrara, durante un programa de Carpool Karaoke, el intérprete mostró su emoción por conocer a cada una de sus integrantes.

