Cristóbal Sandoval

Como parte de las celebraciones por sus primeros 10 años como solista, la cantante Paty Cantú tuvo un encuentro con sus fans este martes en el vestíbulo del Auditorio Nacional.

Desde muy temprano, seguidores de todas las edades hicieron fila para obtener la firma de la intérprete, quien se dijo feliz y sorprendida con la respuesta de su público.

“Me siento abrumada con las muestras de cariño, yo no sé si la música de verdad tiene ese poder cambiante en el porvenir de las personas, pero cuando me dicen que gracias a mis canciones han superado tal o cual cosa, no me resta más que decirles ¡Gracias por estos 10 años de canciones y de complicidad!”, expresó.





Aunque Cantú llegó al recinto utilizando collarín, debido a un reciente accidente de auto, dijo que por ningún motivo cancelaría el encuentro con sus fans.

“Realmente no es nada grave, sólo tengo que usarlo un par de días, y entiendo lo complicado que es para todos darse un tiempo entre semana y estar aquí, así que lo valoro doblemente”, dijo.

Siempre amable y sonriente, atendió a medios de comunicación y a cada uno de sus fans. “Aún recuerdo cuando en una convivencia como ésta cumplí mi sueño de la infancia, que fue conocer a Alejandro Sanz , y cuando tiempo después pude cantar con él (grabaron juntos la canción ‘Cuenta pendiente’’, que se incluye en el más reciente disco de Cantú), fue uno de los mejores momentos de mi carrera”, comentó orgullosa.

Su postura sobre 'Me Too'

Cuando la prensa le preguntó su opinión acerca del movimiento Me Too , la cantante aceptó haber sufrido violencia de género, aunque no quiso dar detalles.

“No podemos callar, hay que alzar la voz ante las injusticias, pero cuidando mucho nuestras palabras. Debemos unirnos para que no se desvirtúen las causas y puedo decir que mi lucha por los derechos de nosotras las mujeres es algo cotidiano en mi vida, que se ve reflejado en mi música”, compartió.





Dijo no querer publicitarse opinando sobre este tema, que considera muy delicado. “En lo personal he tenido la fortuna de alzar la voz a tiempo pero hay mujeres con menos oportunidades. Hemos sido acostumbradas a tolerar situaciones incómodas y eso tiene que parar, no es natural; pero es algo que se puede evitar desde muy temprano pues se debe enseñar desde casa y en las escuelas”, puntualizó.

Paty Cantú se presentará con su espectáculo 333LIVE el próximo 12 de abril en el escenario del Auditorio Nacional. Después visitará otros países como Argentina, Colombia, Costa Rica y España.

LLG