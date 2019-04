Lucero reacciona a declaraciones de Gaby Spanic

Milenio Digital

Lucero reaccionó ante los comentarios que hizo Gaby Spanic cuando se filtró un audio en el que la llamó “envidiosa”.

Durante uno de sus conciertos en el interior de la República Mexicana, la cantante fue cuestionada por el programa Hoy sobre su opinión ante las declaraciones de su ex compañera de Soy tu dueña

“Yo me acuerdo que nos llevábamos bien, trabajábamos a gusto en la novela. Yo trato de no meterme en cosas que no sean 100 % positivas”, expresó.

Por su parte, Spanic sostuvo los comentarios que hizo ante algunas personas de confianza porque “yo tengo el derecho a hablar de lo que me dé la gana, es mi opinión, yo trabajé con esa persona. Le deseo lo mejor porque es muy talentosa y muy querida”, dijo.

La actriz lamentó que fuera traicionada por personas de confianza: “Es mi opinión privada que se debe de respetar, yo no tengo la culpa de que me hayan traicionado”.

Al ser cuestionada sobre si odia a alguien aseguró que “yo no odio a nadie, estoy en contra de la injusticia. A mí me da coraje que me pongan en la posición de la mala”.

