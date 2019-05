Omar Ramos

“Ya estoy muy viejo para esto del Punk Rock” dijo John Cameron Mitchell a sus 56 años al terminar de interpretar “Exquisite Corpse”, caracterizado como el personaje que lo ha convertido en un icono queer en todo el mundo, Hedwig, la cantante estrafalaria que ha reunido a los fans del artista de distintas latitudes gracias al show The Origin of Love.

La edad es subjetiva en el cantante, un número que no representa nada de lo que es capaz de hacer en el escenario. Mitchell corre, salta, baila, grita, se desgarra la voz y como toda una estrella de rock se lanza a los brazos de sus seguidores al final de “Angry Inch”.

Su cuerpo delgado llegó a la mitad del Auditorio Blackberry y las manos que lo idolatraron por dos horas, amablemente lo regresaron al escenario para desatar la euforia de todos los presentes.

El show dio inicio con el tema “The Origin of love” y entre canción y canción, Mitchell cuenta la historia de cómo nació y se convirtió en realidad el musical, que de off Broadway pasó a la pantalla grande y luego llegó a Broadway.

El artista confiesa que el espectáculo está creado para juntar dinero y ayudar a su mamá en cuestiones de salud, habla sobre la caída del muro de Berlín y aprovecha para gritar “¡Qué se jodan los muros!”, relata como el montaje original de Hedwig de 1998 se convirtió en un éxito en críticas y que las máximas celebridades fueron a verlo, desde Madonna (a la que catalogo de narcisista) hasta Glenn Close, la cual fue a verlo 10 veces: “Hice venir a Glenn Close 10 veces” dijo con gran orgullo el artista en uno de los momentos más delirantes de la velada.

Ese y otros relatos corrieron a la par de los temas que hoy son clásicos: “Tear me down”, “Shugar daddy”, “Wicked little town” o “Wig in a box”, en donde la comunión entre Mitchell y su público se sentía en el aire.

A pesar de su edad, John Cameron Mitchell será el invitado de honor en la fiesta Orbital a celebrarse el viernes 24 de mayo y se mostrará en su faceta de DJ.

​ES