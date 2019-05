Enrique Vázquez

"Búscame”, es la balada más reciente de un particular sonido electroacústico de Gabigar que ya suena en varias radiodifusoras de México y en diversas plataformas en internet.

La Miss Mundo, ganadora del Festival de Viña del Mar en 2018 se encuentra en México promoviendo el sencillo de lo que será su segundo álbum, el video correspondiente lo dirigió Camila Grandi y actúan la propia Gabigar y su sobrino Martín Luco.

“ Mi primer disco Transparente me sirvió para encontrar el sonido que estaba buscando y que ahora estoy tratando de afianzar. . He estado componiendo durante un año, y pronto entraré al estudio a grabar el resto. El plan es lanzar esta producción en México. Aún no sé cuando inicie una gira, por lo pronto he estado abriendo conciertos a Juan Solo y Yuridia, y haciendo convivencias con fans”, dijo y agregó: “Mi música tiene esa capacidad de conectar a las mujeres, que es un público al que quiero llegar de manera especial”. Agregó que se involucró casi al cien por ciento en la producción del video. “Me gusta mucho la realización audiovisual, es una forma de completar el mensaje que tienes de una canción. Lo grabé en lugares en donde crecí. En el fondo lo que quería es que reflejara el mensaje de la despedida: Voy a irme de Chile a construir una carrera en México”.

La cantautora dijo: “en el video participa la coreógrafa de Mon Laferte María de Lirio, fue un trabajo en equipo y super delicado del cual estoy muy satisfecha” y agregó que su canción “Vives en la luna”, forma parte de la banda sonora de la serie Soltera otra vez, protagonizada por Paz Bascuñán, actriz que que forma parte del elenco de Dulce Familia. Gabigar también ha compuesto temas para Dosogas, Team Kids y Erika Vanss. Mayor información en redes sociales oficiales

SRN