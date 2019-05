Violeta Moreno

El cantauror Andrés Cepeda presentó su más reciente sencillo "Déjame ir", una colaboración con el grupo musical Morat en donde juntos le cantan a ese amor que no está del todo presente, un reflexión sobre la calidad del amor en una pareja.

En entrevista con MILENIO M2, Andrés dio a conocer que es un tema completamente de Morat y que en cuanto escuchó la canción durante un estudio de grabación, quiso ser parte de ella con todo el sonido y talento que tiene la banda.

“Conocí la música de Morat hace unos tres años, gracias a mi cuñada que es muy fan y me la mostró, empecé a seguirlos, sus canciones cada vez me gustaban más; cuando empecé a producir este álbum fui a un estudio con un amigo (Mauricio) y me mostró varias canciones y apareció este tema; hablé con ellos, la grabamos juntos y es lo que estamos presentando”, dijo.

Cantarle al amor jamás pasará de moda y ejemplo de ello es que constantemente se lanzan canciones de diversos géneros para llegar al corazón.

“Esta canción habla de que son pocas veces en la vida que uno tiene el valor de dejar ir a alguien precisamente porque lo ama mucho, no es muy común y pro experiencia te lo digo, me ha costado mucho trabajo y cuando encontré esta canción me gustó tanto, me pareció un lindo tema”, destacó el colombiano.

Andrés está seguro que cada melodía tiene su momento y que cada ser humano se expresa de la manera en que mejor le parezca, la música ayuda a eso.

“La música cumple muchas funciones, uno usa música distinta para diversas cosas; uno no se pone la ropa de gimnasio para ir a cenar, me parece que con la música pasa algo parecido, necesitamos canciones para ciertas reflexiones y estaos temas están hechas para eso”, comentó.

Este jueves 23 de mayo ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan, donde cantará sus más recientes temas así como sus clásicos temas como: “Magia”, “Tengo ganas” y “Amor verdadero”.

