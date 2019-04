Viridiana Contreras

La crisis financiera internacional de 2008 inspiró a la coreógrafa y bailarina Kitt Johnson a crear Post No Bills, puesta donde la danesa se centra en los problemas económicos que las personas enfrentaron debido a las tomas de decisiones por parte de los gobiernos, además de ofrecer una visión crítica contra las prácticas del consumismo irresponsable, “que son una cuestión disfuncional en la actual sociedad”, explicó la artista.

“Post No Bills tiene diferentes connotaciones: en Europa puede referirse a cuando ya no vas a recibir más dinero, cuando nadie te paga más; mientras que en Estados Unidos se refiere a que no hay que situar más publicidad. Post No Bills hace referencia al consumo irresponsable, al incremento de la publicidad y al asumir deudas que no se pueden pagar”.

Se trata de la pieza por la que fue galardonada como bailarina en 2015 y que la llevó a ganar el premio Reumert —que reconoce a lo mejor de la escena danesa—; será representada los días 9 y 10 mayo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Como complemento, Johnson impartirá un taller para bailarines mexicanos.

En videoconferencia de prensa, la artista señaló que, además del tema financiero, la obra también muestra otras problemáticas colaterales: “Es una exploración sobre la crisis social, política, ambiental y psicológica que, a través de la crítica y la reflexión, pueden generar cambios positivos”.

Su trabajo en esta puesta, donde es la única bailarina, es descrito como un universo de movimientos minimalistas sustentados por una investigación previa sobre diferentes temáticas de la crisis, lo que la llevan, a partir de ensayos e improvisaciones grabadas, a observar y rescatar cuestiones valiosas. “Hay un elemento de abstracción que da oportunidad al espectador de realizar una introspección a través de los movimientos”, dijo.

EL PODER DEL ARTE

“Post No Bills es una pieza que intenta tomar la esfera política, ya que todo el arte debe establecer una corriente crítica. Hay que tender puentes, no establecer divisiones”, agregó la artista dansesa, quien además se considera humanista porque cree que el ser humano debe verse a sí mismo para comportarse mejor.

Pero sabe que los tiempos de crisis son una oportunidad de exploración y, aunque parece que todo puede empeorar, “hay que tener esperanza todos los días al despertarnos. Las crisis también nos hablan de la fuerza que hay en el mundo para tomar los problemas entre las manos y cambiar el sistema”.

El control corporal extremo es otra de las características de la labor escénica de la bailarina, pero como coreógrafa admite que los temas de mayor interés son todos los relacionados con contenidos existenciales: “Quiénes somos, para qué estamos aquí y qué estamos haciendo”, son algunos de los cuestionamientos que ha empleado a lo largo de su trayectoria.

La seriedad con la que ha manejado la coreografía ha tenido como resultado un programa académico, giras por diversos países y una exposición de fotografía. Su compañía Kitt Johnson X-act, fundada en 1992 y una de las más relevantes en Dinamarca, realiza diversas actividades. Además de contar con presentaciones para adultos y niños, ofrece un festival de circo contemporáneo, así como talleres y clases.

Post No Bills será presentada en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque los días 9 y 10 mayo a las 20 horas.

LAS CLAVES

UNIVERSO CREATIVO

Durante más de 25 años ha desarrollado su propio universo creativo, a través de un estilo particular, expresivo e innovador.

EMPRESA CULTURAL

La agrupación se ha convertido en una empresa cultural dinámica que genera sus propias creaciones.

EQUIPO ESCÉNICO

La obra cuenta con el apoyo del compositor Sture Ericson y el diseñador de luces Mogens Kjempff.