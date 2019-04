Hallan muerto a Armando Vega-Gil

Libertad Ampudia

Armando Vega-Gil, bajista del grupo Botellita de Jerez, compositor y escritor mexicano, falleció ayer a los 64 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en las inmediaciones de su hogar, tan solo unas horas después de que su nombre apareciera en una denuncia con el hashtag #MeToo.

Este movimiento surgió en Estados Unidos durante 2017, para denunciar el acoso y la violencia sexual. En México tardó en gestarse, pero este año tomó fuerza con el lanzamiento de diversas cuentas en Twitter que invitan a las mujeres a contar sus historias.

@MeTooEscritores inició la ola, siguieron @MeTooCineMx, @MeTooAcademicos, @PeriodistasPUM, @MeTooTeatroMx y @MeTooCreativos. En los últimos días @metoomusicamx ha resonado, y este 31 de marzo se publicó una denuncia anónima que involucró a Vega-Gil.

De acuerdo con el mensaje, la mujer lo conoció cuando él tenía 50 y ella 13 años; intercambiaron contactos y comenzaron una plática frecuente, a veces salían comentarios de su físico, pero “no había identificado las alarmas”. En dos ocasiones, cuenta, fue a su casa acompañada de amigas, la última vez les tomó fotografías incómodas y comenzó a mandarle mensajes explícitamente sexuales, por lo que decidió cortar toda comunicación.

“Si hubiera tenido un gramo más de inocencia y hubiera ido a su casa sola, estoy segura de que ese viejo hubiera abusado de mí”, refirió la denunciante.

A las 4:41 horas de este lunes, y por la misma red social, el músico se declaró inocente y anunció su suicidio, solicitando no culpar a nadie pues fue “una decisión voluntaria, consciente, libre y personal”; además, destacó que es correcto que las mujeres alcen la voz y pidió disculpas a las mujeres que hizo sentir incómodas.

“Debo aclarar que mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia, solo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro. Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final”, escribió.

@metoomusicamx calificó el actuar del bajista de “chantaje mediático” y una burla por jugar el papel de víctima en lugar de afrontar los hechos.

A las 5:40 de la madrugada vecinos alertaron a policías preventivos sobre un cuerpo colgado de un árbol con un alambre, en calle La Morena de la colonia Narvarte; el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Benito Juárez inició la investigación correspondiente y trasladó el cuerpo al anfiteatro.

Botellita de Jerez confirmó la muerte a través de Twitter; su representante, Paola Hernández, y el guitarrista Santiago Ojeda acudieron a identificar el cuerpo y esperar su traslado a la funeraria Gayosso de la colonia Roma, donde fue velado por amigos y familiares.

“A mí alguien me habló muy temprano porque vio el tuit, estaba cerca y me fui a asomar; venimos a hacer la denuncia y nos enteramos de que habían encontrado su cuerpo. No tenía intenciones, pero tenía mucha preocupación, estaba aterrado”, dijo en entrevista Ojeda.

Hernández añadió: “Las redes no están sirviendo para lo que deberían de servir […] yo hablé con él a las dos de la mañana, no estaba mal, estábamos manejándolo (el tema), íbamos a dar un comunicado hoy, no sé qué fue lo que pasó, teníamos dos presentaciones esta semana”.

Más tarde, la cuenta @MeTooMusicaMx fue dada de baja de la red social; a las 13:30 horas fue reactivada y se publicó un comunicado donde denunciaron que ha sufrido múltiples intentos de hacking y por la sincronía con la muerte del músico sospechan de un intento de censura. “El suicidio de Armando Vega-Gil es responsabilidad de Armando Vega-Gil”, se lee en el mensaje.

CRONOLOGÍA

31/3/2019 11:50 hrs.

La cuenta de Twitter @metoomusicamx publica una denuncia anónima que involucra al músico Armando Vega-Gil en un abuso sexual contra una menor de edad

1/4/2019 4:41 hrs.

Desde su cuenta de Twitter, Armando Vega-Gil se declara inocente de la acusación y anuncia su suicidio, pidiendo que no se culpe a nadie de su muerte pues “es una decisión voluntaria, consciente, libre y personal”

1/4/2019 5:40 hrs.

Vecinos de la colonia Narvarte encuentran, en la calle La Morena, el cuerpo del músico colgando de un árbol con un alambre; dan aviso a la policía

1/4/2019 7:00 hrs.

Los administradores de la cuenta @metoomusicamx responden al tuit de Vega-Gil calificando la carta de suicidio de “chantaje mediático” y una falta de respeto a los 17 suicidios diarios en México

1/4/2019 10:05 hrs.

En Twitter, el colectivo Ojos de Perro vs. la Impunidad informa que Vega-Gil está desaparecido y anuncia que levantarán el acta correspondiente

1/4/2019 10:27 hrs.

Desde una cuenta de Twitter no verificada, la banda Botellita de Jerez hace pública la muerte de Vega-Gil en la madrugada y dicen estar “procesando la noticia y haciendo los trámites correspondientes”

1/4/2019 11:06 hrs.

Paola Hernández, representante del músico, confirma la noticia de la muerte a MILENIO

1/4/2019 13:30 hrs.

Después de algunas horas de haber estado inactiva, la cuenta @metoomusicmx publica un comunicado donde afirman haber sufrido un ataque de hacking y que creen que se trató de un intento de censura