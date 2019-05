Milenio Digital

Mauricio Clark reafirmó en su cuenta de Twitter su postura sobre la homosexualidad, lo que generó una vez más una gran cantidad de comentarios en contra del conductor.

“Digan lo que digan, con plena conciencia grito a los cuatro vientos aunque la gran mayoría exprese lo contrario: El homosexual no nace, se hace”.

El presentador aseguró que tiene las bases de decir estas palabras porque “se los dice alguien que vivió y conoció el mundo gay a fondo y en todos los niveles socioeconómicos”, dijo.

Una de las cosas que no dejó claras es su última frase. “La homosexualidad es 1 trampa”.

Digan lo que digan, con plena conciencia grito a los cuatro vientos aunque la gran mayoría exprese lo contrario:



El homosexual no nace, se hace.



Se los dice alguien que vivió y conoció el mundo gay a fondo y en todos los niveles socioeconómicos.



La homosexualidad es 1 trampa. — Mauricio Clark ???????????????? (@clarketo) May 20, 2019

El año pasado, Mauricio Clark causó polémica porque aseguró que su homosexualidad es parte de su pasado, las declaraciones las hizo para el programa Intrusos.

“Lo más difícil que he hecho en mi vida y me siento muy orgulloso es de haberme arrepentido ante dios y perdonarme por las aberraciones que cometí por qué no nada más fui adicto a la cocaína”, dijo.

ES