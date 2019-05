View this post on Instagram

La competencia nunca existirá con nadie allá afuera, la competencia debe ser contigo mismo,darte cuenta que cada día que pasa eres mejor ser humano, eliminando tus defectos o atenuandolos, y acrecentando tus cualidades! El único enemigo a vencer está en nosotros y es nuestro Ego. El verdadero propósito de la existencia es eliminarlo para que así pueda brillar la luz del Ser divino que somos y qué se encuentra opacado por éste! #felizMartes ????????????????