Tras las declaraciones que ha hecho Frida Sofía en torno a Michelle Salas y Sylvia Pasquel , la cantante Alejandra Guzmán fue cuestionada acerca de las acciones que ha tomado su hija en contra de la llamada dinastía Pinal.

La cantante, durante una entrevista de Un nuevo día aclaró de que el pleito entre Frida y Michelle no es problema suyo.





“Es algo que no aplaudo, es algo que no me agrada, es un pleito que no es mi pleito”, aclaró Alejandra, quien agregó que sí puede haber malos entendidos entre la familia pero se superarán.

Alejandra, al ser cuestionada por su relación con Sylvia Pasquel, dijo que está a favor del amor y del respeto, sin embargo, no negó que sí han tenido algunos roces.

“Si he tenido uno que otro pleito(con Sylvia), por ejemplo, por un aportada que sacaron las Pinal y no nos invitaron ni a mí, ni a Frida, ni a Luis Enrique, ni a sus hijas (…) yo sé que soy Pinal, sé que mi hermano es Pinal y nadie me va a quitar lo que tengo”, narró la intérprete.

Asimismo, compartió que está a favor del amor, que las familias vivan en paz y eso se logra a través de una “comunicación real”, haciendo referencia a los mensajes que se han hecho Frida y Michelle en las redes sociales.





“A veces en la familia hay cosas que se pueden mal interpretar (…) yo las amo a todas y las amo tanto, a veces yo digo que se den la mano que ya se den un beso y ya se acabó”, expresó, sin embargo, está consciente de que resolver los malos entendidos que se le cuestionan no está en sus manos.

