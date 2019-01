Alguna vez pensé que “el cine no es para mí”: Yalitza Aparicio

Alejandro Domínguez

En el hotel Four Seasons de Ciudad de México, el ambiente es de júbilo y de triunfo colectivo. Después de sus portadas en Vogue, Vanity Fair y The Hollywood Reporter, ya está en la capital del país tras una breve parada en su natal Oaxaca. Detrás de la puerta de una lujosa suite se encuentra Yalitza Aparicio, la segunda mexicana nominada al Oscar el categoría de Mejor Actriz Protagónica. Sencilla, amable y con una gran sonrisa, recibe a M2 para platicar sobre cómo ha cambiado su vida en los últimos días.







Todos vimos ese momento en el que estabas frente a una laptop y te enteras que fuiste nominada al Oscar, ¿qué pasó por tu mente en ese momento?



No lo podía creer, simplemente me solté a llorar de la emoción, y las chicas que me acompañaban igual empezaron a gritar todas: “¡Aahh!, no puede ser”, pero ya poco a poco, después de que me tranquilicé, fue así: Gracias a todos los críticos que me contemplaron para competir en esta categoría, porque al menos yo no lo había esperado.



¿Qué ha generado tu papel de Cleo en la sociedad en México?

Que se den cuenta de muchas necesidades que hacen falta, hay derechos que las trabajadoras del hogar se merecen como cualquier otro trabajador: jornadas laborales adecuadas, un salario adecuado y que ojalá se trabaje con esto, que realmente la película sirva tanto para los empleadores como las personas encargadas de aprobar leyes, y se den cuenta que es necesario darle estos derechos a las trabajadoras.

Efectivamente.

Cuando vio la película, le conmovió mucho y le agradó mucho verse en la pantalla, o ver una película donde se cuenta lo que ellas pasan día con día en sus trabajos y fue maravilloso el saber eso.

Pido para ellas el respeto que se merecen, que se les reconozca dignamente su trabajo, porque es un trabajo muy importante dentro de los hogares. Yo he tenido la oportunidad de que muchas personas se acerquen y me dicen: “Claro, yo nunca me había volteado a ver qué mi nana, fuera de la casa también tiene una vida, yo solamente pensaba en mí y lo que ella hacía por mí, pero nunca me había puesto a pensar que va, tiene a sus hijos o qué hace con sus hijos, pero ella me viene a cuidar a mí”... Y pues, espero que todo esto lleve a conseguir todo lo que ellas necesitan y se merecen.

Pues fui la que siempre he sido, me hicieron una serie de preguntas a las cuales les respondí sinceramente. De hecho me preguntaron: “¿Te has enamorado alguna vez?” Y yo: “No”, y todavía les dije: “¿El amor a mi familia cuenta?”, y recuerdo que se empezaron a reír por la respuesta, porque se referían a otros temas. Tal vez y pues fue eso, ser yo, y a lo mejor con mucho miedo y con la pena de estar frente a una cámara porque nunca me ha gustado, pero traté de hacer lo que me dijo mi hermana: “Tú responde, levanta la cara y no estés agachada”.

No sé qué me depara el futuro (risas), solo sé que todo lo que estoy haciendo ahorita va a verse reflejado en ese futuro. Si se me da la oportunidad de hacer otra película, bienvenido; si no, tendré la oportunidad de regresar a las aulas y realmente poder ejercer mi carrera, que es algo que siempre he amado.

Lo que siempre les he dicho, he tenido prácticas durante mi carrera, y siempre les he dicho que se vale soñar y alcanzar sus sueños; a pesar de que yo en algunos momentos dije que “el cine no es para mí, no cumplo con el perfil que se necesita en el cine”, pero yo a mis niños si trataba de decirles: “Ah, ¿quieres ser bailarina?, increíble, existe esto, puedes hacer esto”, como tratar de informarme de todas la carreras y decirles que “claro que es posible, no porque estemos aquí significa que tú no puedes aspirar a ser empresario, o ser un gran bailarín, claro que se puede” y seguiría con eso, motivarlos a que alcancen sus sueños.

Muchas gracias, gracias.

















Aunque en el evento Mujeres Lenovo la actriz aseguró que no le molestaba que la hubieran blanqueado ni cambiado los rasgos para la campaña que protagoniza para las computadoras de dicha marca, la comunidad de Twitter se indignó por este whitewashing.

Lo que sí indignó a Aparicio es el famoso meme viral de “Oílas” en el que ella aparece presuntamente burlándose de un grupo de actrices mexicanas que alguna vez acariciaron una carrera en Hollywood, como Kate del Castillo, Ana de la Reguera y Karla Souza.

“La verdad, no me agrada, considero que ellas son mujeres admirables que han estudiado, que han llegado ahí, que han estudiado y luchado por representarnos a nosotros, y eso es por algo, se siguen manteniendo y no es nada fácil, como cualquiera otra profesión, es muy complicado ir subiendo y ellas siguen ahí con toda la actitud... he recibido sus mensajes y agradezco su apoyo”.