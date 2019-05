‘Aladdin’: Disney empodera a la mujer con ayuda de Will Smith

Susana Moscatel

Cuando Disney retomó por primera vez la historia del Ladrón de Bagdad, que acabaríamos conociendo como Aladdin, pocos imaginaban que terminaría siendo una historia que trataría sobre el empoderamiento de una princesa. Naomi Scott, quien interpreta a una impecable Jasmín, compartió sus pensamientos al respecto con nosotros.

“Cuando era niña, Jasmín fue una de mis princesas favoritas. Y sí, me sentía muy empoderada al verla. Sentía que decía lo que sentía y pensaba, y eso era algo que quería conservar. Pero pasaron 27 años entre la original y ésta. Y sí creo que es un progreso natural el darle aún más ambición”.

Y el mismo Aladdin, Mena Massoud, tiene historias personales que lo llevaron a ser parte de esta narrativa en particular con mucha alegría. “Crecí con esta película, tengo dos hermanas mayores así que ellas conectaban mucho con la princesa Jasmín. Queríamos que Jasmín fuera, no quiero decir que la princesa más empoderada del mundo de Disney, pero creo que en los años recientes sin duda eso ha sido cierto”. Will Smith interpreta al genio; dirige Guy Ritchie.