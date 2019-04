Taxista agrede a árbitro mujer en Liga de Futbol Amateur

Édgar González

Un nuevo acto de violencia de género se presentó ahora en el futbol amateur, cuando el pasado miércoles 27 de marzo dentro de la Liga de Futbol Rápido "Gycerv Chapultepec", ubicada al norte de la capital poblana, un individuo de nombre Jorge Domínguez "El Panda", representante del equipo Juárez, agredió a la silbante central, Mitzy Herrera, tras considerar que su expulsión había sido injusta, arremetiendo no sólo verbalmente, sino físicamente también, causándole heridas en el ojo izquierdo que requirió sutura de tres puntos.

La denuncia fue hecha por el gremio del Colegio de Árbitros de Puebla a través de las redes sociales, mismas que fueron empleadas por la agraviada, que más que exigir justicia, buscó generar conciencia en todos aquellos que practican el balompié a nivel amateur, en espera de que estos actos no se repitan más.

"Sólo es hacerles saber que simplemente jueguen y no agredan, yo no puedo trabajar por la lesión que me ocasionó. Pero esto me pasó haciendo mi trabajo como árbitro, en serio si no controlan su actitud mejor no jueguen. Mujeres y hombres nadie debe agredir y lastimar sólo porque el árbitro los expulsó, sepan respetar dentro y fuera de la cancha", escribió la silbante bajo el alias de Van Santy HR.

Se espera que en próximas horas la afectada brinde una declaración en torno al caso, a fin de conocer si es que procedió jurídica y legalmente en contra de su agresor, que se sabe es de profesión taxista.





ARP