Pericos anuncia la llegada del pitcher Logan Durán

De cara al inicio de la pretemporada 2019, la directiva de los Pericos de Puebla ha comenzado ya la renovación del roster para encarar la próxima contienda en la Liga Mexicana de Beisbol, razón por la que el alto mando emplumado dio la bienvenida a su nuevo refuerzo, el lanzador dominicano, Logan Durán.

Fue a través de su cuenta oficial en twitter que la dirigencia emplumada hizo oficial la adquisición del pitcher, que mediante un breve mensaje a laafición, se mostró complacido con su llegada, lo que para él representa su retorno al circuito veraniego, donde ya militó con otras instituciones en el pasado.



"Soy Logan Durán, lanzador derecho, quiero invitarlos esta temporada al estadio. Tenemos Pericos", así fue el discurso que el jugador dedicó en unos cuantos segundos a la fanaticada esmeralda, que poco a poco conoce a los nuevos rostros de la parvada verde, que se renovará en un alto porcentaje.



Durán cuenta con un palmarés importante que incluye no sólo su paso por la Liga Mexicana, sino también por la Mexicana del Pacífico, donde ha vestido distintas franelas, entre ellas la de Los Mochis, los Mayos de Navojoa, los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco.



Fuera de México, ha defendido también la causa de las Águilas Cibaeñas de República Dominicana, así como a las Águilas de Zulia en Maracaibo, Venezuela, circuito donde en el Invierno tuvo una destacada actuación que lo colocó como uno de los líderes en ponches de la competencia, que a él valió para ser considerado por los Pericos.



Cabe destacar que el arribo de Logan, así como de otros peloteros, forma parte de la reestructuración que la nueva directiva ha iniciado de la mano de Alfonso "Chato" López, vicepresidente deportivo, así como de Mario Valenzuela, director deportivo, siendo este último quien tiene muy claro cuáles son los retos que se tienen con la novena esmeralda.



"Regresamos a una fórmula ganadora, ya con Tigres logramos el campeonato junto con Alfonso y Enrique Reyes como manager, así que sabemos de la responsabilidad que tenemos, porque el beisbol no nada más es venir, jugar y divertirse, también es compartir responsabilidades, lo importante es que ya estamos trabajando como un solo equipo".



En ese sentido, reiteró que todas y cada una de las decisiones que se irán tomando, van de la mano con el pensamiento que comandan los dueños, hasta los que verán acción en el terreno de juego, con la seguridad de que podrán conformar un conjunto altamente competitivo que podrá rendir buenos dividendos desde el primer juego del torneo.



"Tenemos una sola mentalidad, donde no es solamente una idea, sino es la idea compartida de todo el personal, no sólo el administrativo, sino el deportivo, porque sabemos que Pericos tendrá que estar en los primeros lugares", apuntó.



Será en próximos días, previo al arranque de la pretemporada cuando se den a conocer más nombres de los que buscarán y trabajarán por un sitio en el roster definitivo, siendo el rubro de extranjeros uno que se estima habrá de presentar un mayor número de variantes y sorpresas para el público conocedor.





